美將推「川普金卡」：外國人只要付1.5億　即可獲在美永居資格

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）21日表示，一項全新的「金卡」（Gold Card）簽證計畫即將上路，未來只要是外國人士願意支付500萬美元（約新台幣1.5億元），即可申請這項新簽證，獲得在美永久居留與工作的權利。該計畫由美國總統川普提出，預計將取代現行的EB-5投資移民計畫。

盧特尼克於華府舉辦的Axios「建構未來」活動中表示，「大約一周後，我預期會有一個叫做『Trumpcard.gov』的網站上線，民眾屆時就能開始註冊申請。」他補充說，更多細節將在幾周內陸續公布。

根據盧特尼克的說法，「金卡」簽證將取代目前的EB-5移民簽證計畫；後者原本只要求外國人向美國投入180萬美元，或在經濟困難地區投入90萬美元，即可獲得綠卡。「金卡」簽證的投資門檻明顯更高，但盧特尼克強調此方案將吸引到財力雄厚的申請者，有助於美國創造商機，甚至減少聯邦債務。

他指出，自己近期出訪中東時就已經開始「銷售」這張金卡。「基本上，我遇到的每一位非美國人，如果有財務能力，都會想購買這張卡。」

川普在今年2月白宮辦公室內首次公布這項簽證提案時表示，「我們將對這張卡定價大約500萬美元，這將賦予綠卡權益，同時也是通往美國公民身分的途徑。這些富裕人士將透過購卡的方式進入美國。」

不過有移民法專家警告，設立新型簽證類別需經美國國會批准，否則可能違反現行法規。

儘管如此，盧特尼克仍強調該計畫的潛在財政效益。他說，「這些優秀的人將帶著事業與機會來到美國，而且他們會支付500萬美元。如果有20萬人購買，那就是1兆美元，足以支付一切所需。」根據美國財政部資料，目前聯邦債務已超過36兆美元。