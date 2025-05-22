川普當眾洗臉南非總統！播影片控「屠殺白人農民」　關稅談判變調

▲美國總統川普在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙，當播放影片時，氣氛急轉直下。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普最近在白宮與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會晤，原本旨在改善兩國緊張關係，卻因川普公開在記者會上播放爭議影片，指控南非出現針對白人農民的「種族迫害」，使會議氣氛急轉直下。拉瑪佛沙當場駁斥，強調南非政府致力於種族和解，相關言論與政策無關。

根據英媒《BBC》，這場會晤發生在美國日前批准近60名南非白人（阿非利卡人，Afrikaners）難民庇護申請之後，南非對此極為不滿。拉瑪佛沙此次訪美，原本希望以改善貿易關係為主軸，期盼能夠下修美國對南非開徵的30%關稅，還特地讓高爾夫名將艾爾斯（Ernie Els）與古森（Retief Goosen）同行，並贈送川普一本介紹南非高爾夫球場的書籍，試圖展現親善姿態。

然而，在記者會上，川普突然要求調暗燈光，播放一段聲稱是「白人農民墓地」的影片，畫面顯示一排排十字架，背景則傳來南非反對派領袖馬雷馬（Julius Malema）高唱「射殺布爾人（白人農民）」的片段。川普聲稱，這些畫面證明南非存在「白人種族滅絕」，並遞交若干報導影印本給拉瑪佛沙，要求解釋。

拉瑪佛沙強調，影片中出現的言論出自少數反對黨成員，並不代表政府立場，南非是一個允許多元聲音的民主國家。指出，陪同訪問的白人代表，包括南非首富魯伯特（Johann Rupert），若真有種族滅絕，「這三位先生也不會站在我身旁」。

川普則回應稱，南非政府允許沒收白人土地，甚至發生殺害農民的事件。拉瑪佛沙立即否認，並解釋南非雖通過允許在特定條件下無償徵收土地的法律，但目前尚未實施，且該法旨在解決歷史遺留的土地不平等問題。

南非警方統計，2024年最後一季共有近萬人被殺，其中農場相關的案件僅12人死亡，包含農場主、工人與住戶，死者多數為黑人。南非並未公布按種族區分的犯罪統計。

面對川普一再追問，拉瑪佛沙始終保持冷靜，並提及南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）推動的種族和解理念，強調政府會依法維護所有公民的安全。他也把白人農民未來去留的問題轉交給出席的白人農業部長斯汀赫伊森（John Steenhuisen）回應，對方則表示大多數農民選擇留下。

這場意外的交鋒引發外界關注。美國前駐南非大使韓弗瑞（Helena Humphrey）批評，白宮此舉有如「設下陷阱」，意圖羞辱南非總統。南非阿非利卡人團體AfriForum則表示，雖未製作該段影片，但曾使用部分片段，認為該影片凸顯現實問題，應被正視。