城隍爺首度穿西裝！大稻埕台北霞海文化節「誕隍祭」連4周開跑

▲台北霞海城隍爺首次穿上西裝，迎接5月24日至6月15日「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」活動。（圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

霞海城隍爺首次變身「西裝歐巴」，穿上全新「渡海軍官西裝」亮相，迎接5月24日至6月15日「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」，活動連續4周，以嗅覺、聽覺、視覺，帶民眾共感大稻埕。而這全台首件「神西裝」，運用回收丹寧與高級訂製服庫存布料製作，展現城隍爺正義形象，並實現永續精神，打造一場讓世界看見台灣文化的時尚行動。

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▲台北霞海城隍爺首次變身「西裝歐巴」引發話題。（圖／台北霞海城隍廟提供）

台北霞海城隍廟與大稻埕在地台北時裝周品牌，連續3年為城隍爺生日換新裝，今年首次變身「西裝歐巴」引發話題，由「Story Wear」與「凱恩洋服」聯手打造，設計出「渡海軍官西裝」，靈感來自剛強正直的城隍爺，守護平權與河海環境的正義形象。

▲「渡海軍官西裝」以永續精神製作，呈現城隍爺長年來守護平權、河海環境的正義形象。（圖／台北霞海城隍廟提供）



這套「渡海軍官西裝」運用回收丹寧、高級訂製服庫存布料，採零廢升級工藝製成，展現永續精神。服裝融合神職服飾威儀、潮流文化語彙，呼應城隍老爺在當代職能，讓民間信仰走進生活，不僅是一件新衣，更是一場讓世界看見台灣文化的時尚行動。

城隍爺換上西裝後，迎接人們參與「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」，由台北霞海城隍廟、大稻埕創意街區發展協會共同舉辦，在5月24日至6月15日連續4周展開，透過祭典、活動、展覽，創造公益、文化傳遞，活絡街區經濟。

台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，城隍老爺穿上西裝，像是回到百年前大稻埕，循環傳統產業、新創產業、文化產業；而以前洋行的外國人，現在變成來旅行的觀光客，不管先來後到，老爺都會保佑。

▲「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」將於5月24日至6月15日舉行。圖為往年活動照片。（圖／台北霞海城隍廟提供）

文化節也串連大稻埕在地37間店家，其中5月24日的「戀念大稻埕」活動，透過集章還有機會抽到店家特色商品，各店家也在5月24日至6月15日期間，提供滿額贈或相關優惠。

▲▼文化節也串連大稻埕在地37間店家，推出相關周邊。（圖／台北霞海城隍廟提供）

2025「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」活動：

●誕隍祭特展

日期：5月24日（五）至6月15日（六）

地點：HOUSE OF STORY WEAR（西寧北路永續百貨）

內容：展覽以霞海城隍渡台205周年為主軸，介紹霞海城隍與大稻埕的歷史連結，並與永續品牌STORY WEAR合作，在老屋空間中展現信仰文化。同步推出與飛利浦合作的大型裝置藝術「上達天聽」，邀請民眾到永樂廣場錄下心願，與城隍爺心靈互動。

第一周：5月24日（六）～5月25日（日）

● 戀念大稻埕踩街慶典

時間：5月24日（六）13:00－16:00（踩街於15:30登場）

地點：永樂廣場

內容：由永樂國小歌仔戲、太平國小醒獅團、新住民表演團體、塑神師李育昇與黃新皓共同演出，並串聯25間在地商家舉辦集章抽獎活動。

● 神樂隊 Live 秀

時間：5月24日（六）16:00－17:30

地點：永樂廣場

內容：邀請「台北稻江靈安社」、「台北共樂軒」演出北管樂，搭配導聆解說，傳遞神樂文化與敬神精神。

● 淡水河祭江與迎神祈福遶境

時間：5月25日（日）14:00－16:30

地點：大稻埕碼頭至霞海城隍廟（經迪化街、延平北路、大稻埕慈聖宮等）

內容：霞海城隍與媽祖乘龍舟舉行淡水河祭江儀式，祈願除穢迎福，隨後迎神回廟展開遶境，串聯大稻埕街區與信仰歷史。

▲▼「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」將於5月24日至6月15日舉行。圖為往年活動照片。（圖／台北霞海城隍廟提供）

第二周：5月31日（六）～6月1日（日）

● 香火 non-stop 永續市集

時間：5月31日（六）、6月1日（日）11:00－18:00

地點：永樂廣場

內容：邀請關注平權、環境、文化等議題的永續品牌參與設攤，以行動回應城隍爺的守護精神，傳遞文化與生活的永續價值。

● 島語音樂會

時間：5月31日（六）、6月1日（日）14:00－17:00

地點：永樂廣場

內容：5月31日由多元族群音樂人獻唱各自語言與文化的作品，6月1日邀請新住民JW舞團與「陳錫煌傳統掌中劇團」演出，交織出台灣文化的傳統與當代。

第三周：6月6日（五）～6月8日（日）

● 城隍暖壽市集

時間：6月6日（五）12:00－18:00

6月7日（六）～6月8日（日）11:00－18:00

地點：永樂廣場

內容：由永樂商圈商家與手作職人組成暖壽市集，展出布業、服飾、手作創意，傳承在地產業文化與職人工藝。

● 酬神戲演出｜民權歌劇團

時間：6月7日（六）、6月8日（日），扮仙14:30、日戲15:00、夜戲19:00。

地點：永樂廣場

內容：6月7日演出《打金枝》、《百花橋之戀》。6月8日為《李哪吒》、《鄭和下西洋》，由街區協會與信眾合力酬謝城隍爺庇佑，重返「戲窟」現地演出。

● 暗訪夜巡

時間：6月6日（五）晚上

地點：大同區街區

內容：農曆五月十一夜間進行，城隍令牌出巡、謝范將軍彎街拐巷驅邪除穢，是極具民俗意涵的傳統儀式，也有「陰間掃黑」之稱。

● 五月十三迎城隍遶境

時間：6月8日（日）

地點：大同區街區（詳細繞境路線由軒社公布）

內容：大稻埕最具代表性的年度遶境活動「五月十三人看人」，聚集各路陣頭、軒社、居民與信眾一同迎神，傳承地方信仰核心精神。

第四周：6月9日（一）～6月13日（五）

● 霞海福宴－聖誕祭祀大典

時間：6月9日（一）17:00－19:00

地點：台北霞海城隍廟

內容：霞海城隍壽誕大典盛情舉行，由廟方管理人陳文文領銜，邀集貴賓、市民與社區代表參與壽宴祝壽，搭配琴園國樂團、張雅淳唸歌演出。

● 梁皇祝壽法會

時間：6月9日（一）至6月13日（五）每日8:00－17:00

地點：台北霞海城隍廟

內容：五日法會為信眾祈福消災、祈求健康平安、姻緣圓滿、事業順利。報名請洽廟辦事處、官方網站或粉絲專頁。