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大稻埕百年茶店也被誆！越南金萱假冒台灣高山茶　無良母子下場曝

▲▼烏龍茶,茶葉,茶,泡茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲越南茶假冒台灣杉林溪賣進大稻埕，母子檔認罪。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官王惟星查出南投茶商母子陳男與黃女，自2019年起將進口越南金萱茶假冒為南投杉林溪高山茶，轉售至台北大稻埕某家百年老店，該茶行依供應商資訊進行焙製與包裝，標示為「台灣茶」，每包150克售價達600至750元。檢方偵結依詐欺與《食品安全衛生管理法》將母子起訴；至於百年老店王姓接班人證明不知情，獲不起訴。

陳、黃母子於南投鹿谷開茶行，孰料2人為降低成本，自某國際茶業社購買越南金萱毛茶，每斤僅300元，再對外謊稱茶葉來自南投杉林溪高山茶區，轉售給大稻埕某家百年老茶行，2019年6月以每斤550元賣出300斤、2024年5月再以每斤750元賣出480斤。

該店據以焙製、真空包裝後，依每包150公克（4兩）重新貼標為「台灣茶」，於台北總店與台南門市販售，價格介於600元至750元之間。直到衛生福利部與農業部於2024年抽驗查出茶葉為「境外茶」，全案才曝光。

警方接獲通報後持搜索票前往該茶行與母子經營的茶業搜索，分別查扣疑似假冒的金萱茶樣與製茶筆記，產地鑑定均為「境外茶」。

陳、黃2人到案後皆坦承購買越南茶後佯稱為台灣茶轉賣，供詞與證人證述、交易單據相符，檢方認為2人有明確分工與共同犯意，依詐欺、虛偽標記商品罪及販售假冒食品罪起訴，並追徵其所得52萬5000元。

百年老店王姓負責人堅稱，是依供應商提供資訊進行包裝標示，不知茶葉來源為越南，且有多名證人、進貨單據、手機對話紀錄佐證王男確不知情，經比對帳冊、進貨紀錄及衛福部函文，也無證據證明其涉案，檢方最終認定犯罪嫌疑不足，將王男不起訴。

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