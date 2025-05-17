備戰汛期！南市官田葫蘆埤操舟演練　南消聯手區公所強化管筏應變

▲南市消防局第二大隊於官田葫蘆埤舉辦管（膠）筏教育訓練，區公所人員實地操演強化應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期將至，為強化基層防汛應變量能，台南市消防局第二大隊17日於官田區葫蘆埤舉辦「管（膠）筏操作教育訓練」，結合麻豆、下營、官田及六甲等區公所，邀集近80名公所人員實地演練，藉由操作訓練提升運用管筏運送民生物資與進行基礎救援的能力，為即將來臨的梅雨及颱風季預做準備。



此次訓練模擬災後積水未退的狀況，指導公所人員操作管（膠）筏及船外機，並講解救生裝備的使用與安全注意事項。實作項目包括管筏組裝、上筏操作、船外機啟動與操控，以及災後物資運輸模擬演練，過程中強調「自保優先、安全至上」原則，期盼提升實戰經驗，面對大雨積水情境時能臨機應變、迅速應對。



消防局長李明峯表示，極端氣候下強降雨愈趨頻繁，短時間積淹水成為各區常見災情。市府除透過與民間團體合作，提早部署防災演練，此次更結合區公所強化操作技能，讓第一線人員在災後可協助運補作業、安撫民眾，有效分擔消防救災量能。並重申市長黃偉哲「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的防災理念，持續落實各項預警與準備工作。



第二救災救護大隊長王騰毅指出，透過定期教育訓練，不僅強化人員個別技能，更加深消防與區公所的災防協作默契，特別是在水域環境下的操作能力更需不斷演練與更新。未來也將持續滾動檢討演練內容，確保每一次災害來臨時，都能以最短時間保護市民生命財產安全。