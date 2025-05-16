強化應變！南消七大隊實兵操演3大災害情境　無人機泡沫砲齊上陣

▲台南市消防局第七大隊今於台糖研究所進行綜合搶救演練，模擬化工與太陽能災害現場應變處置。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應高風險工業場所及新能源場域潛在災害風險，台南市消防局第七大隊16日於台糖研究所辦理大型綜合搶救演練，模擬化工廠火警、化學品洩漏及太陽能設施災害等三大情境，透過實境演練熟稔應變流程，全面提升前線指揮應變與安全防護能力，強化災害搶救效能。

本次演練情境擬真，包括實驗室設備起火、化學品洩漏處理及太陽能板安全教育等。初期由現場自衛消防編組啟動應變程式，執行初期滅火、員工疏散與通報；消防隊抵達後，迅速接手災情，設立指揮站展開氣體偵測、危害辨識、劃設安全區，並出動無人機空拍掌握場域分佈與危險區域。

實兵演練同步啟用各式專業裝備，包括遙控式砲塔、泡沫比例混合器、A級防護衣與除污帳棚，模擬高風險化學環境搶救過程，讓消防人員實地熟悉毒化物、公共危險物品與太陽能設施特性，進而擬定有效應變策略與指揮戰術。

第七大隊大隊長石家源指出，毒化物及公共危險物品特性複雜、存量龐大，一旦釀災極具風險，唯有平日強化演練與熟悉任務分工，方能在第一時間有效控災、減少傷害與損失。

消防局長李明峯也提醒，工廠業者應秉持「自己的財產自己救」觀念，落實日常安全檢查與自主演練，才能真正建立防災韌性。他也特別呼籲隨著夏季將至，民眾從事水域活動應選擇合法水域，注意防溺措施，共同守護生命安全。