台中罷團造謠盧秀燕被抓包　把反改路名發言放在女童性侵案

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者崔至雲攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

賴政府力拚「去蔣化」，內政部將協助去除蔣介石塑像或銅像及中正路改名。對此，台中市長盧秀燕認為「國家吃飽太閒」，應該要解決人民經濟、國安等問題。然而，台中罷免團體卻移花接木，將盧秀燕的回應套用到西屯幼兒園性侵案，引起網友討論。

針對中正路改名一事，台中市長盧秀燕19日出席東豐快速道路跨越大甲溪斷橋合攏現勘。她表示，「不好意思喔，唉，國家是吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做吧！經濟、國家的安全，人民的困難趕快解決，不要再意識型態了，謝謝」。

在盧秀燕回答前，一名記者訪問西屯幼兒園性侵案看法。當時，盧秀燕先回答前一題中正路改名，此片段也被罷免台中市第四選舉區國民黨立法委員廖偉翔的罷免團體「台中覺醒．展翅廢翔」移花接木。

▲台中罷免團體「台中覺醒．展翅廢翔」造謠盧秀燕。（圖／翻攝台中覺醒．展翅廢翔threads）



罷團「台中覺醒．展翅廢翔」PO出片段表示，「台中驚傳幼兒園女童性侵案，媽媽市長的反應卻是『吃飽太閒了，不要意識型態…』。做為市長卻迴避這事件難道不是台中的人民問題嗎？為何要推給中央？根本無心市政，滿腦在選舉」，並在文末呼籲「民主台中人」一起罷免廖偉翔，然而盧秀燕並未針對西屯幼兒園案進行回應。

網友看破罷團的手腳後紛紛留言，「這移花接木的能力不當園藝師太可惜了吧」、「太屌了，罷免團體帶頭造謠？是當所有人都沒有媒體識讀的能力嗎？請問原影片內容的前半段剪去哪了」、「移花接木的方式把人家反對改路名的發言，轉來女童性侵案」、「當時在說中正路改名呢！笑爛！這也能改」。