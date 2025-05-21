三峽老翁遭起底　曾任財務高管「助人脫產常客」！黑歷史曝光

▲肇事老翁曾獲「模範父親」。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，余男目前在加護病房急救中，律師蘇家宏就建議，若擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產。然而，有網友起底，老翁過去涉入多起勞務糾紛，有多次脫產、脫罪的紀錄，並公開判決書內容。

有網友在PTT發文，「三峽余翁的『豐功偉業』」，根據民國95年的法院判決書顯示，余男當時擔任某公司財務高管，因勞資糾紛案件遭到調查。最近期的案件為「臺灣臺北地方法院106年度勞訴字第382號民事判決」，一名員工向公司索討股票結清款時，法院最終判定該員工敗訴。

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判決書寫道，「原告離職時，被告持股委員會之代表人為余O正，並非林蔚山，實難認原告前揭函文中提及被告公司應辦理其股票之結清與給付之意思表示有送達被告持股委員會，是原告此部分主張亦不足採」。

原PO解釋，白話文的意思就是「我們已經把權責交給余翁，自然不用負責」，法院採納被告的說法，判決員工敗訴。原PO表示，從此案可以看出，余男明顯是幫人脫罪脫產的人頭，「既然他是幫人脫產脫罪的常客，那麼這次嚴重事故要從他那裡獲得賠償，我覺得是相當困難」。

▲三峽重大事故。（圖／民眾提供）



原PO坦言，「昨天晚上我翻完了所有名字叫余XX的判決書，真的有夠累的」，其實早在19日就在調查，只是同名同姓的人太多，「確定是大同余翁，才敢PO這篇的」。

另外也有網友在Threads爆料，「余某還曾經多次涉及剝削勞工退休金的案件，還疑似擔任公司老闆白手套，但都能夠全身而退，他在剝削勞工方面也是慣犯了。」

底下網友熱論，「難怪只能開一台老破車」、「比較想知道財產還有多少，趕快假扣押」、「原來是有背景的喔~難怪這麼敢」、「財務主管，那應該很熟要怎樣脫產了」、「就是都處理好了就會放手一搏」、「這樣看來是要求償無門了嗎」、「推爆料，準確性應該蠻高的」。

據了解，余男是大同公司英國分公司擔任高階主管退休，兒女都在國外，平時和太太一起居住。余男被救下車時還可正常溝通，對醫護人員說「不記得了」，但之後陷入昏迷，目前仍在亞東醫院搶救中。經院方抽血檢驗後，已排除酒駕。至於確切肇事原因，恐怕得等余男甦醒後才能釐清。