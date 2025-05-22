黃子佼孟耿如離婚「是為脫產？」　律師曝1關鍵：只是正常人的選擇

▲近日傳出黃子佼與孟耿如離婚的消息。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人黃子佼跟妻子孟耿如傳出離婚，雖然黃子佼律師沒有正面回應此事，但仍引起許多人關注。瑩真律師就在臉書上發文表示，很多人猜測雙方離婚會不會是為了脫產？但「我自己倒是比較存疑」，在她看來，兩人如果真的離婚，比較像是女方受不了，「離婚只是一個正常人都會做的選擇」。

瑩真律師在臉書上發文表示，昨晚開始，她的社群就被「黃子佼與孟耿如離婚」的消息洗版，其中就有不少人想知道，會不會有假離婚脫產的問題？不過黃子佼有必要這樣做嗎？「我自己倒是比較存疑」，因為依《民法》規定，夫妻名下的財產各自所有，且夫妻間的贈與不用繳贈與稅，因此黃子佼若真要避免債群人催討，直接把名下財產贈與孟耿如即可，「不用離婚也可以達到目的」。

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若債權人要避免這種，依《民法》第244條規定，「可向法院聲請撤銷他們夫妻間的贈與，還是可以討回債權。」換言之，無論兩人有沒有離婚，這塊都不影響。另外，黃子佼已經和解的部分，若以該手段逃避給付和解金，「會有刑法第356條損害債權罪的問題，最高可處兩年以下有期徒刑；至於還沒有和解，但債權人若有聲請假扣押成功的話，債務人脫產一樣會構成損害債權罪」。

因此，瑩真律師認為，雙方若真的離婚，比較像是女方受不了了，畢竟女兒還小、女方還年輕，「我也想不出跟黃子佼這種人能產生什麼可歌可泣愛情的可能性，離婚只是一個正常人都會做的選擇」。

瑩真律師最後也說，最近看到宥勝和黃子佼的案例後，她反而想奉勸要跟男藝人結婚的女性，或許要先簽訂「婚前協議」，「避免被性犯罪醜聞拖下水吧！因為從演藝圈爆出#Metoo風波以來，男藝人爆出醜聞的數量來看（還不知有多少黑數），這機率還蠻大的欸」。

本文經瑩真律師授權引用