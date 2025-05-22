三峽絕命路線曝！時間未能倒轉50分鐘　「2關鍵」讓老翁變死神

▲余姓老翁下三峽交流道後行車路線 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區19日下午發生一起令人震驚的重大車禍，78歲余姓老翁駕駛小客車，原本應左轉2分鐘即可返家，卻在停等紅燈後，先擦撞分隔島再倒車撞後車，隨後不明原因竟直直往前暴衝，在完全無刹車的情況下，高速撞擊國成街與國光街口的15位家長及學生，釀3死12傷的悲劇。經調查，老翁在肇事前曾在休息站停留約30分鐘，到三峽後在市區繞行約20分鐘，期間包含到公園運動10分鐘，2個關鍵巧合宛如電影「絕命終結站」情節。目前余姓老翁仍在亞東醫院加護病房觀察，詳細事發經過與肇因尚待他清醒後才能釐清。

▼余姓老翁事發前到龍恩公園運動10分鐘 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，余姓老翁在事發前約下午1時許向妻子表示要從苗栗老家返回三峽住家。然而，他大約開了50分鐘抵達關西休息站，停留約30分鐘並購買了2碗粉圓冰。隨後，他下三峽交流道後並未直接返家，反而在三峽市區繞行了約20分鐘。途中，甚至還將車輛違停在台北大學圍牆邊的龍恩公園旁，下車進入公園內做了約10分鐘的伸展運動，之後才再次開車上路，前後約晚了50分鐘，直到學成路與國慶路口，發生了第一起碰撞事故。

根據路口監視器畫面顯示，余姓老翁當時在學成路左轉車道停等紅燈。綠燈亮起後，他的車輛卻先擦撞到路口的中央分隔島，接著倒車撞到後方的車輛。更令人費解的是，車輛隨後竟不明原因筆直地朝國城路猛衝，且全程未見任何刹車反應。高速失控的車輛直接衝撞上正在國成街與國光街路口過馬路的15名家長及學生，瞬間造成這起重大事故，釀成3人死亡、12人輕重傷悲劇。

▼余姓老翁違停在國際二街紅線旁 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事故，從老翁在關西休息站的30分鐘停留，到下交流道後在市區的20分鐘繞行，其中包括在公園內約10分鐘的運動，「2個關鍵巧合」讓老翁錯過了原本可以直接避開家長接送學生下課的時段。如果沒有這些額外的停留與活動，這起悲劇就能避免，這也讓外界不禁聯想到電影「絕命終結站」中命運的安排。

目前，肇事的余姓老翁仍在亞東醫院加護病房觀察，尚未脫離險境。警方表示，由於老翁尚未清醒，詳細的事發經過與確切的肇事原因，包括其身體狀況是否影響駕駛，以及為何會突然失控暴衝，都尚待他狀況穩定後才能進行筆錄釐清。