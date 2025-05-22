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醫院通融探視三峽肇事翁！警派員駐守加護病房　妻見媒體秒閃躲

記者黃彥傑、莊智勝／新北報導

新北三峽19日傳出重大車禍，78歲的余姓老翁駕駛自小客車沿路衝撞，導致3人死亡、12人輕重傷，傷者分送3家醫院治療。據了解，收治肇事余翁的亞東醫院今上午約10開放受傷學童、以及余翁妻子前往加護病房探視，余妻要離開加護病房前，看到媒體在門口守候，當即扭頭就走。

▲▼三峽3死車禍，亞東醫院外科加護病房警方派員駐守，余妻見到媒體立即閃躲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲余妻今早前往加護病房探視余翁，見到媒體立即閃躲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起重大車禍發生在19日下午約4時許，78歲的余翁當時從苗栗老家準備返回三峽住處，行經北大國小附近時突因不明原因失控，狂飆逾200公尺，衝撞機車騎士、以及過馬路的學童，整起事故共釀成3人死亡、12人輕重傷。而肇事的余翁事後陷入昏迷，且內臟破裂，緊急送醫進行2次手術搶救，目前轉往加護病房觀察，意識尚未恢復，還無法製作筆錄。

由於這起車禍相當嚴重，引起社會輿論關注，且肇事原因至今仍然不明。在余翁住院期間，警方也派遣警力在門口戒備。

據了解，原本亞東醫院外科加護病房每天探視的時間僅開放下午時段，但由於這起事故重大，院方也特別通融，今上午開放受傷學童家屬、以及余妻前往探視。余妻在準備離開加護病房時，門一打開就看到大批媒體守候，當場嚇了一大跳，急忙就往旁邊閃躲，身影迅速消失在鏡頭中。

警方派員在亞東醫院外科加護病房駐守，等待余翁醒轉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼三峽3死車禍，亞東醫院外科加護病房警方派員駐守，余妻見到媒體立即閃躲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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