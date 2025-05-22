港籍遊客台東自駕遊！台11線自撞護欄慘「翻肚」　雙雙送醫

新北市三峽區19日下午發生一起令人震驚的重大車禍，78歲余姓老翁駕駛小客車，原本應左轉2分鐘即可返家，卻在停等紅燈後，先擦撞分隔島再倒車撞後車，隨後不明原因竟直直往前暴衝，在完全無刹車的情況下，高速撞擊國成街與國光街口的15位家長及學生，釀3死12傷的悲劇。經調查，老翁在肇事前曾在休息站停留約30分鐘，到三峽後在市區繞行約20分鐘，期間包含到公園運動10分鐘，一系列巧合宛如電影「絕命終結站」情節。