港籍遊客台東自駕遊！台11線自撞護欄慘「翻肚」　雙雙送醫

▲2名香港籍旅客駕車行經台11線自撞翻覆。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）
記者楊晨東、黃資真／台東報導
台11線150公里處今(22日)下午1時許發生車禍！2名香港籍遊客自駕出遊，突自撞護欄後翻覆，警消獲報趕赴現場將2人救出送醫，所幸並無大礙，至於詳細事發原因還有待釐清。
初步了解，駕駛唐姓男子(31歲)、乘客曾姓男子(29歲)為香港籍遊客，到台東自駕旅遊，行經台11線突自撞護欄180度翻車，地上畫出大片車痕，警消到場後緊急將2人救出，送往醫院救治，所幸僅手腳挫傷，並無大礙。
▲2名香港籍旅客駕車行經台11線自撞翻覆。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）
記者楊晨東、黃資真／台東報導
台11線150公里處今(22日)下午1時許發生車禍！2名香港籍遊客自駕出遊，突自撞護欄後翻覆，警消獲報趕赴現場將2人救出送醫，所幸並無大礙，至於詳細事發原因還有待釐清。
初步了解，駕駛唐姓男子(31歲)、乘客曾姓男子(29歲)為香港籍遊客，到台東自駕旅遊，行經台11線突自撞護欄180度翻車，地上畫出大片車痕，警消到場後緊急將2人救出，送往醫院救治，所幸僅手腳挫傷，並無大礙。
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