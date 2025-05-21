2道鋒面接力　下波「雨更大」時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周四晚間8時模擬圖（上圖左）顯示，鋒面移入伴隨西南風增強，有明顯降雨；最新美國模式同時間則模擬南海有熱帶擾動，挾大量降雨移入（上圖右）。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六下午起鋒面南下，伴隨強對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨；下周四、下周五鋒面移入，伴隨西南風增強，有明顯降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五，滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高溫達37度以上，白天熱如炎夏，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，周六上半天仍偏熱，下午起梅雨季第3波鋒面南下，伴隨強對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降；周日、下周一鋒面影響，其結構雖減弱，但仍有小範圍強對流發展，伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降，北台略轉涼。

吳德榮分析，下周二鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨的機率，氣溫回升；下周三水氣逐漸增多，午後局部短暫陣雨的機率稍提高，範圍略擴大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周四、下周五第4波梅雨季鋒面移入，伴隨西南風增強，有明顯降雨；美國模式則模擬在南海有熱帶擾動，挾大量降雨移入，兩者完全不同，顯示末期模擬不確定性大，應繼續注意模式調整。