巴基斯坦8月裝備首批殲-35A？　中國半價「獎勵」五七空戰表現

▲殲-35A在第十五屆珠海航展中亮相。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

軍武中心／台北報導

中國與巴基斯坦的防務合作進一步升級，巴基斯坦空軍將於今年8月接收首批殲-35A戰鬥機，而巴基斯坦飛行員目前已在中國完成操作訓練，預計最遲於2025年第三季投入實戰部署。這次交易顯示了中國對巴基斯坦的特殊支持，除了提供隱形戰鬥機50%的折扣，中方還提供了便利的付款選項。

根據CNN-News18等報導，這項交易的時機恰逢中巴高層安全訪問密集進行之際，雙方在伊斯蘭堡和北京的會議中重點討論了如何應對印度空軍現代化帶來的區域安全挑戰，巴方計畫採購40架殲-35A，首批30架的交付已被提上日程，巴方國防部官員透露，中國提前6個月交付這些匿蹤戰機。

▲殲-35A隱形戰機。（圖／翻攝央視軍事）

報導指出，根據高層外交消息來源，巴國空軍飛行員已被派往中國接受操作轉換訓練，這是巴基斯坦邁向第五代空中力量能力的重要步驟。

值得注意的是，這次交易顯示了中國對巴基斯坦的特殊支持。除了提供隱形戰鬥機50%的折扣，中方還提供了便利的付款選項。這一方案，被視為對巴基斯坦空軍在「五七空戰」中的「獎勵」，也凸顯了中國對深化雙邊防務合作的重視。

此外，消息指出，巴基斯坦國防部長Khawaja Asif近期正在中國進行訪問，進一步強化了兩國的合作意願。中方的支持並不僅限於軍事裝備，還包括向巴基斯坦民用和軍事基礎設施投資250億美元，以推進中巴經濟走廊（CPEC）第二階段計劃。巴基斯坦方面則承諾，將提供全面的安全保障與更順暢的瓜達爾港運營。

殲-35的交付，可能會對南亞地區的軍事平衡產生重要影響，可能引發印巴之間的新一輪軍備競賽，並加劇地區緊張局勢。

此外，有觀察者認為，中國此舉不僅是出於支持巴基斯坦的考量，還意在利用印巴空戰的廣告效應，推動自製匿蹤戰機在國際市場的銷售。隨著中國的第六代戰機試飛，屬於五代機的殲-35，未來的訂單將更多地來自海外市場，而巴基斯坦的採購，有可能成為「宣傳」平台。