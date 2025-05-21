殲-10C飛進美國「後院」？　印巴空戰後...哥倫比亞傳將採購至少24架

▲中國殲10戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

軍武中心／台北報導

哥倫比亞和西班牙媒體近日先後報導，哥倫比亞將向中國採購至少24架殲-10CE，用來替換服役近40年的以色列「幼獅」戰機。哥倫比亞在4月初曾宣佈採購24架瑞典「鷹獅」戰鬥機，不料受阻於美國，在印巴「五七空戰」後，轉向中國殲-10CE，機率極大。

哥倫比亞的「幼獅」戰機已服役近40年，早在10年前便有汰換計劃。2023年初，哥倫比亞曾考慮三款戰機，分別是美國二手F-16、法國「陣風」（Rafale）以及瑞典「鷹獅」（JAS-39 Gripen），其中亦一度計劃以31.5億美元採購16架「陣風」。

由於哥倫比亞空軍更習慣使用單引擎戰機，加之成本問題，這筆交易最終未能成行。

今年4月，哥倫比亞宣布將採購24架瑞典「鷹獅」戰鬥機。然而，瑞典戰機的出口卻因美國的反對而受挫。美國禁止向瑞典出口「鷹獅」的F-414引擎，原因可能是不希望瑞典高端戰機出現在自家「後院」。

在此背景下，中國的殲-10CE戰機成為哥國空軍的另一選擇，因為成本相對低廉，單機價格約8,000萬美元，且配套彈藥、零部件及培訓方案，相比之下，法製「陣風」戰機的單機成本超過2億美元，且不見得能在實戰中取勝，因為在5月7日的印巴空戰中，巴基斯坦空軍使用殲-10CE戰機，發射PL-15E空對空導彈，成功擊落6架印度空軍戰機，包括3架法製「陣風」、1架蘇-30MKI及1架米格-29。

這場僅持續一小時的空戰，以巴基斯坦的壓倒性勝利告終，被認為開啟未來空戰的新模式，殲-10CE的性能也因此受到全球矚目。巴基斯坦的公開戰果也成為哥倫比亞轉向中國方案的重要參考。此次殲-10CE如果成功出口，將成為中國軍事技術走向拉丁的重要里程碑。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）於5月中旬訪問中國，同意加入中國「一帶一路」基礎建設計畫，這也間接暗示雙方可能的軍事合作。根據新華社報導，習近平會晤哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）時也強調，「要以哥倫比亞正式加入高質量共建一帶一路大家庭為契機，推動兩國合作提質升級」。