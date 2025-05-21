安心防疫過端午　移民署桃園站宣導勿攜帶或郵寄豬肉製品來臺

▲移民署桃園站宣導勿攜帶或郵寄豬肉製品來臺。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午節快到了，為防範非洲豬瘟入侵台灣，移民署桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，向新住民家庭進行防範非洲豬瘟宣導，並邀請來自越南的新住民阮玉鶯分享在臺適應及學習經驗，以及教授製作道地的越南粉捲，透過美食體驗越南的飲食文化。



移民署桃園站主任黃英貴21日表示，出國遊玩或返鄉探親，切勿攜帶豬肉及肉製品入境，也不要將飛機或郵輪上提供的肉類餐點攜帶下機（船），以免受罰，違規攜帶豬肉產品入境經查獲，將面臨最高新臺幣100萬元的罰鍰。

另外，請轉知國外親友切勿以快遞或郵包寄送含肉食品等須經檢疫物品至臺灣。若自發生非洲豬瘟之國家或地區以郵遞寄送輸入豬肉產品，首次經查獲確認者，處郵包收件人新臺幣20萬元罰鍰，第2次以上則重罰新臺幣100萬元。

▲阮玉鶯帶領學員製作越南粉捲。（圖／桃園站提供）

越配阮玉鶯來臺多年，目前在多所學校擔任越語教師，同時也是新住民多元文化講師，多次受邀至各地推廣越南文化。在課程中，她透過節慶、教育、飲食、氣候、交通、習俗等6個面向，向學員分享在臺生活適應情形，並鼓勵夫妻要養成每天互相傾訴的習慣，找到適合雙方傾訴的最佳管道，彼此感情才會長久。

此外，為了讓學員更深刻體驗越南文化，阮玉鶯帶領學員製作越南粉捲，將米漿薄薄地塗在蒸布上，然後在大鍋水裡蒸幾分鐘。待捲皮蒸熟後，在捲皮內加入餡料，如豬絞肉、木耳、香菇和蔥花。這種粉捲通常會搭配幾片豬肉、小黃瓜和豆芽以及魚露，在炎熱的夏天，吃起來清爽可口。