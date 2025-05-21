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嘉藥幼保系原創兒童劇首秀！　AI+「森林甜點師」繪出奇幻夢土

▲嘉藥幼保系學生自編自導自演兒童劇《森林甜點師》，現場笑聲不斷。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥幼保系學生自編自導自演兒童劇《森林甜點師》，現場笑聲不斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

童話不再只是幻想，AI也能譜出感動樂章！嘉南藥理大學嬰幼兒保育系21日於校內演藝廳舉辦原創兒童劇《森林甜點師》畢業成果展，由應屆畢業生全程自編自導自演，融合創意劇本、AI作曲與教育理念，打造一場跨域結合、童趣與啟發並存的劇場盛宴，吸引家長與小朋友笑聲連連。

▲嘉藥幼保系學生自編自導自演兒童劇《森林甜點師》，現場笑聲不斷。（記者林東良翻攝，下同）

原創劇《森林甜點師》講述一隻心懷甜點夢想的小灰狼，與森林精靈「咪嚕」聯手展開尋找蛋糕食材的奇幻旅程，透過劇情中「實踐夢想、善良互助」的核心訊息，引導孩童從故事中體會正向品格。學生除親自操刀劇情編排、角色設計與舞台導演外，更運用AI技術創作主題曲〈尋找食材趣〉，並巧妙融合唸謠、古典音樂與現場樂器音效，打造出層次豐富的音樂設計，展現跨域整合實力。

▲嘉藥幼保系學生自編自導自演兒童劇《森林甜點師》，現場笑聲不斷。（記者林東良翻攝，下同）

畢業展總召黃環羽感性表示，創作初期最大的挑戰，是如何從孩子視角出發設計角色、傳遞理念，「從無到有的過程雖然辛苦，但當看見觀眾席上孩子們專注投入、露出笑容，那一刻，一切都值得。」

▲嘉藥幼保系學生自編自導自演兒童劇《森林甜點師》，現場笑聲不斷。（記者林東良翻攝，下同）

系主任林佳蓉指出，數位時代教育工作者也必須與科技共創，「學生此次結合AI與表演藝術，不僅展現四年所學，更創造出一個適合親子共賞、富含教育意義的兒童劇場平台，讓文化創意在在地深耕、激發孩子無限想像。」

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