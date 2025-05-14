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芝麻甜點牽起世代情！　嘉藥USR體驗課長輩X越南生共創貼心滋味

▲嘉藥餐旅系學生指導西港長輩進行芝麻點心製作，教室內洋溢溫馨氣氛。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥餐旅系學生指導西港長輩進行芝麻點心製作，教室內洋溢溫馨氣氛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅系畢業班，結合「西港風・敘事雲」USR計畫，13日舉辦「芝麻特色點心烘焙體驗」活動，特別選用西港區在地芝麻為主角，設計出適合長輩食用的甜點配方，並邀請西港區長者及該校國際專班越南學生一同在烘焙教室實作交流，從「芝麻黑糖糕」、「芝麻桃酥」到「芝麻瑪德蓮」，烘焙出跨越世代與文化的貼心滋味。

▲嘉藥餐旅系學生指導西港長輩進行芝麻點心製作，教室內洋溢溫馨氣氛。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場由學生分組教學，親自帶領長輩們操作製作流程，黑糖、芝麻與堅果的香氣瀰漫整間教室。84歲的陳阿公開心分享，「黑糖糕我平常會吃，但加芝麻的口味還是第一次，自己做甜點、還能帶回去給家人吃，真的是有滿滿成就感。」

▲嘉藥餐旅系學生指導西港長輩進行芝麻點心製作，教室內洋溢溫馨氣氛。（記者林東良翻攝，下同）

越南學生則表示，雖然在越南也常吃到法式瑪德蓮，但芝麻風味還是頭一回嘗試，覺得既特別又好吃，「能和台灣長輩一起動手做點心，是一段很難忘的經驗。」

▲嘉藥餐旅系學生指導西港長輩進行芝麻點心製作，教室內洋溢溫馨氣氛。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥智慧生活學院院長薛雅明指出，此次活動不僅是餐旅系烘焙課程的延伸，更落實大學社會責任（USR）理念，鼓勵學生運用專業知能結合在地農產，深化與社區長者的情感連結，也促進國際學生理解台灣文化。他強調，未來將持續推動課程與地方發展的鏈結，協助地方產業轉型升級，落實大學在地關懷與永續發展的核心價值。

▲嘉藥餐旅系學生指導西港長輩進行芝麻點心製作，教室內洋溢溫馨氣氛。（記者林東良翻攝，下同）

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