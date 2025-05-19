嘉藥藥學系走進大內守護長輩用藥　24人行動醫院推動居家藥事照護

▲嘉南藥理大學藥學系師生參與大內「行動醫院－全民健檢」服務，用藥衛教守護長者健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護偏鄉高齡長者用藥安全，嘉南藥理大學藥學系推動「活酪大內，健康藥營」USR計畫，參與台南市衛生局與南瀛藥師公會舉辦的「行動醫院－全民健檢」，共24名藥學系師生投入服務，不僅協助健檢流程順利，更結合「用藥整合速檢表」進行高風險個案篩選，進一步執行居家藥事照護，落實醫療專業進入社區。

此次健檢活動中，學生與專業藥師攜手合作，將藥學所學應用於實務服務，現場針對多重用藥與用藥行為異常的長者，提供用藥指導與安全建議，展現學生面對真實病人時的專業與溝通能力。不只如此，嘉藥師生日前更主動深入大內區環湖社區，以小班制方式辦理「用藥安全宣導」，向阿公阿嬤說明常見藥品使用、避免重複用藥等問題。學生陳○○說，一開始擔心長者聽不懂，實際互動後卻感受到熱情回饋，讓他對藥學專業更有信心，也體悟到藥事溝通的價值。

計畫主持人王四切教授表示，「活酪大內，健康藥營」計畫不僅強化學生在地實踐力，更強調藥學教育的社會責任，透過服務偏鄉長輩，深化學生對長者需求的理解與同理心培養，未來將組成「居家藥事照護團隊」，持續走入台南偏區，關懷獨居與高齡用藥族群，減少醫療資源浪費。校方也期盼透過課程與社區實務結合，培養更多具社會參與力與專業實踐力的藥學新血，讓學生在真實場域中蛻變成長。