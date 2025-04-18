　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義爭取蓋輕軌「要中央埋單」　鐵道局：地方應提經費分擔

▲嘉義市長黃敏惠出席國民黨縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲嘉義市長黃敏惠率隊北上爭取嘉義輕軌藍線由中央興建和全額負擔。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

台積電新廠規劃進駐嘉義，嘉義市爭取興建嘉義捷運輕軌藍線連接雙鐵，不過近來卻傳出卡關，嘉義市長黃敏惠昨(17日)率市府團隊向中央爭取核定輕軌計畫並由中央興建和全額負擔經費。對此，鐵道局今表示，依規定捷運應由地方主辦，中央依比例補助，呼籲嘉義市府儘速依法提出經費分擔方案。

嘉義市爭取嘉義捷運藍線應由中央主政興建及全額負擔，交通部鐵道局今日再次表示，依現行規定，捷運建設由地方政府負責規劃與主辦，中央則依財務計畫比例提供補助。嘉義市政府若盼計畫持續推動，應依作業要點提出經費分擔方案，並與嘉義縣政府完成協調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市政府於111年9月19日依捷運審查要點向交通部申請經費辦理藍線可行性研究，鐵道局表示，交通部已於112年1月16日補助該府1,290萬元。然而，嘉義市政府113年11月5日所提之可研報告書中，未依審查要點規定提出相關經費分擔方案。

鐵道局進一步指出，為協助地方推動捷運建設，交通部已於100年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，規定地方政府納入周邊土地開發效益，並計算中央及地方財務分擔，循序辦理可行性研究及綜合規劃奉行政院核定後據以辦理後續建設，此為全國一致性原則。

依據嘉義市政府規劃內容，藍線路線長度15.06公里，其中嘉義市路段占6.55公里(約43%)、嘉義縣8.51公里(約57%)。

鐵道局強調，為協調雙方立場，交通部113年6月20日邀嘉義市、縣政府及相關機關召開研商會議，協助溝通縣市共同合作相關議題，包含主辦機關、路線規劃及沿線土地開發、經費分擔、營運維護權責等並給予建議，並說明依大眾捷運法精神由地方政府為主管機關，必要時可委託其他專業機關興建，但營運仍應由地方負責。

鐵道局也呼籲嘉義市政府，應儘速依據審查要點規定，計算嘉義市、縣所轄路段之自償率，提出經費分擔方案，並與嘉義縣政府完成協調提出修正報告書，俾鐵道局續依程序審查，加速計畫推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宣布張育成下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走
家暴男遭警擊斃！　母見警秘錄器沈默了
前妻幼子皆離奇亡！　警揪出恐怖連環殺人魔
快訊／美恐放棄「斡旋烏俄和談」　國務卿：幾天內決定
天殘生前認「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢
28歲美女主播吳尤安娜「生前痛哭音檔」曝　媽崩潰：我要真相
趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　死亡連署因過世黨員較多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事請喪假「自爆出國了」！飛泰國、越南他傻眼　全場反點頭

昨日抖內榜曝！他直播聊「藍營衝北檢」金額逾13萬奪冠

全台「最難喝手搖飲」投票出爐！　28年老牌竟奪冠

1動作找到友人「小號／本帳」驚呆！一票點頭：刪掉就不會了

學童過馬路10車不讓　交通部修法「肇事致死傷罰3.6萬」已報行政院

台日都流行！「1款包爆紅」路上一堆年輕人都有　網讚：有需要

台大傑出校友蔣仲燾慷慨捐5,000萬給東海大學　設「種桃育才基金」

嘉義爭取蓋輕軌「要中央埋單」　鐵道局：地方應提經費分擔

浪費食物！業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

大馬選邊站！PTT炸鍋「中國找小三川普要怒了」：關稅再加1045%

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

同事請喪假「自爆出國了」！飛泰國、越南他傻眼　全場反點頭

昨日抖內榜曝！他直播聊「藍營衝北檢」金額逾13萬奪冠

全台「最難喝手搖飲」投票出爐！　28年老牌竟奪冠

1動作找到友人「小號／本帳」驚呆！一票點頭：刪掉就不會了

學童過馬路10車不讓　交通部修法「肇事致死傷罰3.6萬」已報行政院

台日都流行！「1款包爆紅」路上一堆年輕人都有　網讚：有需要

台大傑出校友蔣仲燾慷慨捐5,000萬給東海大學　設「種桃育才基金」

嘉義爭取蓋輕軌「要中央埋單」　鐵道局：地方應提經費分擔

浪費食物！業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

大馬選邊站！PTT炸鍋「中國找小三川普要怒了」：關稅再加1045%

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

同事請喪假「自爆出國了」！飛泰國、越南他傻眼　全場反點頭

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

10醫療工會力挺健保修法　基層長期低薪過勞「保障薪資」終止血汗

玉山銀行攜手耕莘醫院簽署永續發展合作MOU　共同推動醫療永續

台中心善淵協會正式啟用「心的圖書館」　傳承公益經驗永續發展

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

立委聲請解釋《憲訴法》卡關　大法官缺7人512開說明會

昨日抖內榜曝！他直播聊「藍營衝北檢」金額逾13萬奪冠

全台最後一間「水舞饌」歇業　　新租客捧百萬租金插旗

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

生活熱門新聞

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

台積電喊台灣要蓋11廠　魏哲家被酸爆

高鐵過站未停！駕駛連犯2離譜錯誤…被帶去驗尿

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

吸菸族心聲首公開！76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

國民黨議員：聽到倒閣就瑟瑟發抖！

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

勞動節是周四！他提議「移到周五」大票搖頭

大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文

好吃到離譜！好市多「1神物烹煮」秒變餐廳美食

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

更多熱門

相關新聞

創業「竹」夢正盛！新竹微型辦公室搶手、打造AI世代的創業基地

創業「竹」夢正盛！新竹微型辦公室搶手、打造AI世代的創業基地

在新竹青創基地的營運以及勞工大學與微型創業經營輔導計畫的推動下，大新竹地區的創新創業生態系已經日益成熟，近期隨著竹科寶山台積電二奈米廠將於2025年完工，上萬名高科技研發人才挺進，在上中下游產業鏈帶動下最有增值發展與未來性的潛力新創基地就在寶山。

台積電成本增「長期毛利率仍上看53%」　郭明錤：其他廠恐更不好過

台積電成本增「長期毛利率仍上看53%」　郭明錤：其他廠恐更不好過

台積電喊台灣要蓋11廠　魏哲家被酸爆

台積電喊台灣要蓋11廠　魏哲家被酸爆

即／美股三大指數上漲「突然大跌」　台積電ADR漲3%

即／美股三大指數上漲「突然大跌」　台積電ADR漲3%

台積電法說會關稅、Intel傳聞一次說清！　專家評「最壞時期已過」

台積電法說會關稅、Intel傳聞一次說清！　專家評「最壞時期已過」

關鍵字：

台積電嘉義輕軌捷運計畫中央補助地方政府

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面