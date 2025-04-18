嘉義爭取蓋輕軌「要中央埋單」　鐵道局：地方應提經費分擔

▲嘉義市長黃敏惠率隊北上爭取嘉義輕軌藍線由中央興建和全額負擔。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

台積電新廠規劃進駐嘉義，嘉義市爭取興建嘉義捷運輕軌藍線連接雙鐵，不過近來卻傳出卡關，嘉義市長黃敏惠昨(17日)率市府團隊向中央爭取核定輕軌計畫並由中央興建和全額負擔經費。對此，鐵道局今表示，依規定捷運應由地方主辦，中央依比例補助，呼籲嘉義市府儘速依法提出經費分擔方案。

嘉義市爭取嘉義捷運藍線應由中央主政興建及全額負擔，交通部鐵道局今日再次表示，依現行規定，捷運建設由地方政府負責規劃與主辦，中央則依財務計畫比例提供補助。嘉義市政府若盼計畫持續推動，應依作業要點提出經費分擔方案，並與嘉義縣政府完成協調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市政府於111年9月19日依捷運審查要點向交通部申請經費辦理藍線可行性研究，鐵道局表示，交通部已於112年1月16日補助該府1,290萬元。然而，嘉義市政府113年11月5日所提之可研報告書中，未依審查要點規定提出相關經費分擔方案。

鐵道局進一步指出，為協助地方推動捷運建設，交通部已於100年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，規定地方政府納入周邊土地開發效益，並計算中央及地方財務分擔，循序辦理可行性研究及綜合規劃奉行政院核定後據以辦理後續建設，此為全國一致性原則。

依據嘉義市政府規劃內容，藍線路線長度15.06公里，其中嘉義市路段占6.55公里(約43%)、嘉義縣8.51公里(約57%)。

鐵道局強調，為協調雙方立場，交通部113年6月20日邀嘉義市、縣政府及相關機關召開研商會議，協助溝通縣市共同合作相關議題，包含主辦機關、路線規劃及沿線土地開發、經費分擔、營運維護權責等並給予建議，並說明依大眾捷運法精神由地方政府為主管機關，必要時可委託其他專業機關興建，但營運仍應由地方負責。

鐵道局也呼籲嘉義市政府，應儘速依據審查要點規定，計算嘉義市、縣所轄路段之自償率，提出經費分擔方案，並與嘉義縣政府完成協調提出修正報告書，俾鐵道局續依程序審查，加速計畫推動。