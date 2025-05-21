快訊／高雄男遭囚打凌虐3天慘死！遺體遭棄枋山　4煞落網

▲高雄市警察局鳳山分局偵辦這起殺人棄屍案。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生一起殺人棄屍案！目前被害人的屍首被丟棄到屏東枋山地區，高雄市警方跨區在今天（21日）下午4點多找到遺體，初步了解涉案嫌犯應該不只1人，警方現在已經逮捕4人到案，根據掌握這起案件涉及毒品糾紛。

據了解，被害人與黃姓主嫌之間存在毒品債務糾紛。黃姓主嫌涉嫌指使吳姓犯嫌等人，這個月7日將被害人約出，隨後載往高雄楠梓、橋頭等地的汽車旅館。過程中，黃姓主嫌夥同鄭姓犯嫌等人，對被害人進行囚禁毆打，並持刀刺殺。被害人受傷後，仍被載往屏東等地汽車旅館繼續囚禁。直到5月10日，被害人因傷重不治身亡。隨後，鄭姓犯嫌等人開車載著被害人遺體，前往屏東枋山地區棄屍。

被害人家屬於5月14日報案失蹤後，鳳山分局查獲這輛涉案的租賃車輛，高雄市警察局鑑識中心隨即進行採證比對，確認車內血跡為被害人所有，今日成功拘捕黃姓主嫌等四人到案，並查扣涉案車輛、毒品等不法證物。

在逮捕嫌犯的同時，專案小組也於下午4時許在屏東枋山尋獲被害人屍體。初步了解，被害人在家屬報案失蹤前就已遭殺害。目前全案由橋頭地檢署指揮警方持續偵辦中，以釐清更詳細的犯案過程與動機。