教育部推中小學手機管理草案　綠委批不妥：應朝分級管理推動

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

教育部今（21日）指出，為避免學生在校使用行動載具而影響學習，國中小攜帶行動載具到校需經法定代理人同意，高中職也準用，進入校園以關機為原則，並由學校或各班以集中方式保管，高中職可另訂定管理規範，但應邀集師長及學生代表召開會議，共同討論管理機制。對此，綠委吳沛憶直言，反對由教育部一紙令下強制規範，認為校園手機管理要尊重教學現場做細緻討論，教育部告訴她目前該政策尚未核定，仍在討論中，但應該要討論完備才對外說明，在記者會預告一個尚未核定的政策，實屬不妥。

根據教育部公布草案，中小學生攜帶行動載具到校應經法定代理人同意，高級中等學校得準用。中小學攜帶行動載具到校後，應由學校或各班集中保管，高中職則由學校以同一方式管理，且高中職訂定管理規範時，應邀集教師、家長、學生各方代表召開會議，學校可依學生所攜帶不同的行動載具類型的使用樣態差異，共同討論適當管理及使用規範。

教育部指出，學校可依不同載具類型及情境，例如課堂臨時學習活動或個人緊急必要聯繫等，彈性調整管理或使用方式，並可依教學現場需求制定各校管理規範。各校所定的管理規範，每三年至少應檢討一次。

對此，吳沛憶透露，教育部告訴她目前該政策尚未核定，仍在討論中，但她認為，此事涉及到全國高中、國中、國小校園，教育部應該要討論完備才對外說明，在記者會預告一個尚未核定的政策，實屬不妥。

吳沛憶呼籲教育部，不同學習階段應分級管理，高中、國中、國小應建立不同的管理方式。不同學習階段，學生發展程度不同，從「高中以下」一刀切，實在太粗糙，她提醒，強制管理、強行收手機，可能帶來更多的衝突，希望教育部要審慎研議，並朝分級管理推動。