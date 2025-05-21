綠議員爆「賴清德常跟罷團開會」　王鴻薇轟：眼裡沒有國家只剩鬥爭

記者郭運興／台北報導

民進黨議員洪健益20日在節目稱「賴清德常常跟罷免領銜人開會，是坐在那聽話，還有曹興誠會告狀賴清德，哪個人沒有幫忙收連署書」，引起議論。對此，國民黨立委王鴻薇今（21日）表示，議員自爆賴清德都在跟罷團開會，國政繁忙還是鬥爭繁忙？原來這陣子全國人民焦頭爛額時，賴清德卻整天開會搞鬥爭，眼裡沒有國家只剩鬥爭，如果大家不站出來，讓賴清德輸一次輸得徹底，台灣將永無寧日。

王鴻薇表示，賴清德520就職一週年，各家民調紛紛出爐，所有民調都顯示，賴清德支持度探底，賴執政一年來，經歷能源危機、台積電出走美國、美關稅風暴、以及匯率戰，甚至總統府、國安會民進黨黨中央的共諜案。

王鴻薇表示，賴清德執政下幾乎是兵敗如山倒，國難當頭毫無作為，不斷地重挫人民的期待與信任，一股「不信賴」的氛圍正在社會蔓延，其實很多人也都在問賴清德到底做了什麼？

王鴻薇指出，賴清德總說自己很忙，忙到國家舉辦國際賽事的世壯運沒空去。但沒想到前幾天，民進黨的議員在節目上直接脫口說出來「賴清德常常跟罷免領銜人開會，是坐在那聽話，還有曹興誠會告狀賴清德，哪個人沒有幫忙收連署書」。

王鴻薇批評，原來就在這陣子全國人民為了上述總總狀況焦頭爛額，很多外銷的中小企業急的像熱鍋上螞蟻，擔心匯率、關稅影響生計時，賴清德卻整天開會搞鬥爭。

王鴻薇說，原來在賴清德旁邊開會的不是國際經濟專家、不是能源政策學者、不是國安部門主管，是這些罷免團體時，賴清德的眼裡沒有國家只剩鬥爭，已經是鐵錚錚的事實，而當一個國家總統，把自己時間精力，全花在這些政治鬥爭上，到底是國政繁忙?還是政爭繁忙。

最後，王鴻薇強調，賴清德嘴上說要團結、要對話，還說什麼「大罷免是人民的公民運動、民進黨沒有介入」，實際上做的就是不顧國政只為鬥爭，這樣領導下的台灣社會，人民只能在仇恨對立中生活，如果大家不站出來，讓賴清德輸一次輸得徹底，台灣將永無寧日。

▼民進黨議員洪健益爆料賴清德跟罷團開會。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）