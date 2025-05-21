綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

記者郭運興／台北報導

全台罷免如火如荼，國民黨則多次批評民進黨介入罷免。而民進黨議員洪健益20日透露，賴清德總統常跟罷免領銜人開會，賴清德是坐在那邊聽話，甚至曹興誠告訴賴清德「哪個人沒有幫忙收連署書、收的份數不夠多」。他強調，但是賴清德也不能放下不顧中間團體、年輕選票不顧，所以還是要維持民進黨的態度，原則上當家不鬧事、不介入，但大家講得都有聽。

洪健益於節目《新聞面對面》表示，賴清德總統常常跟這些罷免領銜人開會，賴清德是坐在那邊聽話，甚至曹興誠告訴賴清德「哪個人沒有幫忙收連署書、收的份數不夠多」。

洪健益表示，這些人把壓力全部給到黨主席賴清德，但民進黨永遠以來最多的支持者也是30幾%，要鞏固支持者沒錯，但是現在也不能放下不顧這些罷免團體、中間團體、年輕選票不顧，所以還是要維持民進黨的態度，原則上當家不鬧事、不介入，但大家講得都有聽。

洪健益指出，也之所以這樣，賴清德才告訴黨內要有連署書KPI，後面國民黨不是接著走嗎？也是一樣用KPI的方式，只是國民黨落實的方式跟民進黨的不一樣。

對此，民進黨則回應，洪議員在政論節目上發言與事實不符，賴清德總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論實屬子虛烏有。

▼總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）