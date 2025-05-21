新冠回來了！　陸門診陽性率升至16.2％　新冠藥品訂單成長逾一倍

▲近期大陸新冠陽性率攀升。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

近期大陸的新冠病毒感染出現小高峰，中國疾控中心發布數據顯示，5月初門急診流感樣病例中，新冠病毒陽性樣本佔16.2％，與4月初7.5％的比例相比，呈現翻倍式成長。

綜合陸媒《光明網》、《廣州日報》報導，南方醫科大學公共衛生學院教授趙衛分析，大陸的本輪疫情預計將在5月下旬達到高峰，引發規模性疫情的可能性較低。

趙衛表示，從中國疾病預防控制中心公布的數據來看，這一輪新冠病毒檢測陽性率的上升幅度比較小，屬於低水準的流行狀態。這一次的新冠流行毒株的免疫逃逸能力有所增強，致病性沒有明顯的變化。

報導稱，大陸本輪新冠陽性率升高的原因，主要和群體免疫減弱，以及病毒變異後，Omicron毒株的XDV亞分支NB.1.8.1免疫逃逸能力增強有關。趙衛分析，上一次新冠的小高峰發生在2024年7月到10月份，所以到現在大概過了半年多的時間，大陸民眾的抗體水準開始有所下降。

北京首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗表示，「目前北方部分省份新冠病毒陽性率已開始下降，中部一些省份增長趨緩，南方地區雖然還在上升，但根據其他地區的趨勢判斷，應於5月下旬達到高峰。」

新冠陽性率升高，促使大陸民眾對居家檢測及抗病毒類藥品的需求加大。美團醫藥健康數據顯示，5月18日，北京、上海、廣州、深圳四地新冠快篩搜尋需求量較上周成長3至5倍；在居家快檢服務方面，近四天美團買藥居家快檢訂單量年增30％。

此外，大陸新冠相關的抗病毒藥品訂單量較上周成長超過1倍。美團買藥相關負責人表示，目前平台上相關抗病毒藥品及檢測服務供給充足。