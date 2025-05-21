　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新冠回來了！　陸門診陽性率升至16.2％　新冠藥品訂單成長逾一倍

▲▼近期大陸甲流（甲型流感，台灣稱A流、A型流感）大流行，許多患者湧入北京某大醫院。（圖／記者陳冠宇攝）

▲近期大陸新冠陽性率攀升。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

近期大陸的新冠病毒感染出現小高峰，中國疾控中心發布數據顯示，5月初門急診流感樣病例中，新冠病毒陽性樣本佔16.2％，與4月初7.5％的比例相比，呈現翻倍式成長。

綜合陸媒《光明網》、《廣州日報》報導，南方醫科大學公共衛生學院教授趙衛分析，大陸的本輪疫情預計將在5月下旬達到高峰，引發規模性疫情的可能性較低。

趙衛表示，從中國疾病預防控制中心公布的數據來看，這一輪新冠病毒檢測陽性率的上升幅度比較小，屬於低水準的流行狀態。這一次的新冠流行毒株的免疫逃逸能力有所增強，致病性沒有明顯的變化。

報導稱，大陸本輪新冠陽性率升高的原因，主要和群體免疫減弱，以及病毒變異後，Omicron毒株的XDV亞分支NB.1.8.1免疫逃逸能力增強有關。趙衛分析，上一次新冠的小高峰發生在2024年7月到10月份，所以到現在大概過了半年多的時間，大陸民眾的抗體水準開始有所下降。

北京首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗表示，「目前北方部分省份新冠病毒陽性率已開始下降，中部一些省份增長趨緩，南方地區雖然還在上升，但根據其他地區的趨勢判斷，應於5月下旬達到高峰。」

新冠陽性率升高，促使大陸民眾對居家檢測及抗病毒類藥品的需求加大。美團醫藥健康數據顯示，5月18日，北京、上海、廣州、深圳四地新冠快篩搜尋需求量較上周成長3至5倍；在居家快檢服務方面，近四天美團買藥居家快檢訂單量年增30％。

此外，大陸新冠相關的抗病毒藥品訂單量較上周成長超過1倍。美團買藥相關負責人表示，目前平台上相關抗病毒藥品及檢測服務供給充足。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／三峽3死駕駛座細節曝光！目擊者推測「3可能」：粉圓釀禍？
快訊／78歲翁術後「能微睜眼了」！
大量悼念物湧不停！　附近超商被掃光
癲癇發病「複檢未過」將追回駕照！交通部：政院已核定修法草案
台灣人在柬埔寨被抓！「神情慌張」正面照曝光
三峽3死路口湧入大量悼念品！預計保留1／3　將規劃三大區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠回來了！　陸門診陽性率升至16.2％　新冠藥品訂單成長逾一倍

國台辦重申一中原則　邱垂正：僵化的思維基調

「機器人格鬥大賽」來了！　陸網嗨：「鋼鐵擂台」劇情要實現了

美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

罹癌少年圓夢！　全班到醫院「陪拍畢業照」隔天離世：沒有遺憾了

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

寧德時代香港首日上市　股價收盤「飆16.42%」

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

新冠回來了！　陸門診陽性率升至16.2％　新冠藥品訂單成長逾一倍

國台辦重申一中原則　邱垂正：僵化的思維基調

「機器人格鬥大賽」來了！　陸網嗨：「鋼鐵擂台」劇情要實現了

美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

罹癌少年圓夢！　全班到醫院「陪拍畢業照」隔天離世：沒有遺憾了

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

寧德時代香港首日上市　股價收盤「飆16.42%」

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

亞東醫院否認「肇事翁已睜眼」　OHCA女學生仍需維生系統

賴清德曾豪言承諾「擺脫行人地獄」　國民黨批：上任一年無作為

罷免基隆綠議員涉偽造！游正義遭羈押禁見　全案已5收押、8交保

胡瓜率眾星台中開唱　「她年僅15歲也來唱」還將圓夢合體大咖歌后

賴清德要向在野領袖國安簡報　王世堅讚很大善意：盼朝野盡釋前嫌

花蓮新生兒祝福禮啟動！「媽媽寶寶袋」超實用　持續一站式照護

獨／三峽3死駕駛座細節照曝光！目擊者推測「3可能」：粉圓釀禍？

麥當勞薯條「放2個月」不會壞　美醫開箱超驚人：根本沒腐敗

快訊／78歲翁已能微張眼睛！內臟破裂動2次手術...仍無法做筆錄

擷發科參展COMPUTEX　大秀雙引擎策略搶攻AI市場

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

大陸熱門新聞

罹癌少年圓夢　全班到醫院「陪拍畢業照」

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面

學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

陸男大生「掉化糞池身亡」

「機器人格鬥大賽」來了！　陸網嗨：「鋼鐵擂台」劇情要實現了

賴重申「對等尊嚴」交流合作　陸國台辦：注定失敗

美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

球拍又壞了！王楚欽直言：連2次難以接受

新冠回來了！　陸門診陽性率升至16.2％　新冠藥品訂單成長逾一倍

F-35剋星來了？　大陸三種反隱身雷達集體亮相

球拍又壞！王楚欽質疑主辦：為何不拿好

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」

更多熱門

相關新聞

新冠增4死！50多歲男呼吸衰竭亡

新冠增4死！50多歲男呼吸衰竭亡

新冠疫情猛竄升！根據疾管署最新統計，上周一口氣增加93例重症，4例死亡。死亡個案最年輕是50多歲男性，發病之後新冠快篩陰性，仍因為肺炎收治住院，後續症狀惡化且PCR檢驗陽性，住進加護病房，後續併發多重細菌黴菌感染，5月中旬過世，死因為新冠肺炎併發呼吸衰竭；重症個案方面，年紀最小為10個月大女嬰，出現急性呼吸衰竭，收治加護病房治療中。

新冠疫情再起！鍾南山估6月底前結束 持續6至8週...慢性病長者留意

新冠疫情再起！鍾南山估6月底前結束 持續6至8週...慢性病長者留意

好多人中新冠　冒「3症狀」快篩2條線

好多人中新冠　冒「3症狀」快篩2條線

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

起床「1動作」可能生病了！網懂：過幾小時就發燒

起床「1動作」可能生病了！網懂：過幾小時就發燒

關鍵字：

新冠疫情新冠肺炎確診陽性率

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

家寧「有很多Andy不忠證據」！

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面