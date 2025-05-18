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起床「1動作」可能生病了！5.6萬人爆共鳴：過幾小時就發燒

喉嚨痛,聲音沙啞。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲早上起床發現喉嚨痛，總會令人感到不安。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

新冠疫情升溫，最常見三個症狀為發燒、全身痠痛、咳嗽。而一名網友直呼，早上起床最怕發現「吞口水會痛」，因為可能是感冒的前兆。文章引發5.6萬網友共鳴，紛紛哀號這是確診或扁桃腺發炎的徵兆，「早中晚吞了感冒加止痛，還發燒」、「我已經痛3天了」。

一名網友在Threads表示，早上起床時，如果吞嚥口水發現喉嚨怪怪的、痛痛癢癢的，當下會立刻與生病做聯想，甚至不由自主飆國罵，好奇大家是否有一樣的反應呢？

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文章曝光後，引來5.6萬名網友點頭直呼，「這我，立馬下床狂灌溫水」、「此時的你，已經醒了，但是還是下意識的吞了一口口水」、「這是燒聲的前奏，身為老師痛苦的一天要開始了」、「如果那天是考試或是演出的話...會更幹」、「光是起來喉嚨有點癢癢的就覺得大事不妙」。

一票苦主也哀號，「第一次確診前幾天就是這樣，每天起床都完蛋，一天比一天痛」、「我周二早起，吞第一次口水差點掛掉，後來想說會好很快，結果一痛就痛三個早上...扁桃腺發炎了」、「已經痛了三個禮拜了，扁桃腺發炎」、「真的！每次快感冒，扁桃腺第一時間背叛我」、「我已經痛3天了，早中晚吞了感冒加止痛，還發燒」、「真的...然後過幾個小時就發燒了」。

國內新冠疫情進入流行且連續5周上升，上周新冠就診多達9978人次，其中5歲至19歲兒少是增加最多的族群。感染科權威、台大醫師黃立民指出，年輕個案多是輕症，但因為容易互相接觸、傳播力強，將影響到其他高風險族群如長者、有共病、免疫低下者。

副署長羅一鈞認為，目前學校都還是上課期間，學生族群可能把病毒從校園帶回家中，傳給抵抗力較弱的長輩或者是有慢性病的家人，預期其他年齡層會受年輕族群影響，後續就醫人數會接著增加。

羅一鈞同時指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，滿6個月以上且尚未接種新冠JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月(180天)的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。

疾管署也提醒，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

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