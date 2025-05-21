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打鐵健身房營業半年惡性倒閉　會員賠200萬怒：谷阿莫出來面對

▲▼打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員 慘賠200萬會費，怒喊網紅老闆出來面對。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

▲打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員慘賠200萬會費，在議員吳佩芸（左1）陪同下召開記者會。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

由知名網紅谷阿莫與曾參選過桃園市議員的呂宇晟共同經營的打鐵健身公司，去年11月在台中市南屯店開幕，在無預警、也未告知會員的情況下，今年5月6日就拉下鐵門停業，上百名會員繳了200萬元全付諸流水，市議員吳佩芸上午陪同會員們召開記者會痛批利用名人光環對外招攬會員，惡性倒閉；打鐵健身公司則僅在臉書貼文「因營運考量與場地因素，將於2025/6/1起終止營業」。

吳佩芸指出，依經濟部公司登記資料，呂宇晟及谷阿莫（本名仲惟鼎）是打鐵健身公司兩大股東，一個是負責人、一個是執行董事，運用名人身分吹捧推銷，結果出事了卻是拉下鐵門，讓消費者找不到人、求償無門。

▲▼打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員 慘賠200萬會費，怒喊網紅老闆出來面對。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

更可惡的是，打鐵公司早在年初即得知南屯店無法繼續營業、開始拖欠房租，卻仍然繼續對外招募會員，不少民眾都是今年3月、4月才加入會員，這般行徑無異詐騙。

自救會代表賴先生表示，信任業者才掏出血汗錢購買健身服務，結果業者在4月30日當天突然貼出停業公告，事先沒有任何預告跟通知，僅在Facebook上發文，說「營運考量停止營業」，然後要消費者自己去填Google表單，連退款時間、金額、聯絡方式都無法交代清楚，完全逃避責任。這不是惡性詐欺，什麼才是？

▲▼打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員 慘賠200萬會費，怒喊網紅老闆出來面對。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

自救會代表陳小姐表示，健身房今年4月30日停止營運後，從未接獲業者主動聯絡，直到今日，所有會員依然不知道自己的錢去了哪裡。

另名林小姐則痛訴，人生中第一次走進健身房就是這家打鐵健身，因為主打「名人開店財產雄厚」、「不會發生倒閉狀況」，於是刷卡5萬元購買健身服務及教練課，結果一堂教練課都還未使用，她出國一個月回來後，卻發現鐵門深鎖，當下心情完全崩潰，質疑業者就是預謀捲款潛逃。

▲▼打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員 慘賠200萬會費，怒喊網紅老闆出來面對。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

吳佩芸表示，明（22）天晚上7點，將和法制局、運動局共同舉辦受害消費者說明會，由主管機關說明法律上可以如何救濟跟主張，同時也呼籲業者負責人呂宇晟及谷阿莫若有賠償誠意，可到場一併向消費者說明。

打鐵健身台中南屯店在臉書貼文，「因營運考量與場地因素將於2025/6/1起終止營業。相關退費申請可洽店內人員或待後續公告。打鐵健身團隊將另尋場地，並以小規模工作室為經營主軸，專注自身品牌價值的深化，持續打造最『家』的健身工作室。」

▲▼打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員 慘賠200萬會費，怒喊網紅老闆出來面對。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

▲▼打鐵健身房才營業6個月就突然倒閉，上百名會員 慘賠200萬會費，怒喊網紅老闆出來面對。（圖／台中市議員吳佩芸提供，下同）

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