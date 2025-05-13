民眾亂放養！台中親子公園沙坑驚見成堆龜蛋　水池年撈千隻

▲市議員吳佩芸表示，台中市豐樂公園水池一年撈出將近千隻烏龜，當中幾乎都是民眾偷偷放養的烏龜，造成生態危害。（圖／市議員吳佩芸提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員吳佩芸今(13)日指出，知名親子公園豐樂公園水池內滿是民眾偷偷放養的烏龜，不僅破壞了生態、更造成烏龜數量的氾濫，維護廠商每個月都需撈出約80隻來控管數量，等於一年將近要撈快1000隻烏龜，甚至有網友貼文，帶小孩要去沙坑玩沙時，竟在沙堆中挖出一堆疑似烏龜蛋，貼文在社群threads上造成一波熱議，甚至已有近30萬人瀏覽。

吳佩芸表示，照片中的蛋經由台中市野生動物保育學會的判定，是台灣本土種「斑龜」的蛋。吳佩芸認為，豐樂公園水池附近因沒有合適地點給烏龜產卵，因此母龜就會冒著被路殺的危險，跑出水池尋找產卵處，同時市府為避免烏龜數量的氾濫，一年更需撈出近千隻烏龜，對此吳佩芸要求市府各局處應共同討論改善對策，有效進行龜口控制，並設置友善產房，讓母龜一上岸就能有合適的空間生產，也減少烏龜到戲沙池產卵的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳佩芸表示，有網友在網路發文指稱帶孩子到豐樂公園沙坑玩沙，孩子卻挖出一堆烏龜蛋。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，吳佩芸也補充，在公園水池中，除了本土種的斑龜外，更有外來種的紅耳泥龜、地圖龜等品種。因此在龜口控制上，建設局更需要與農業局、野生動物保育學會配合分辨本土種及外來種，讓本土種的烏龜能夠順利被移置到天然棲地，外來種的烏龜也不會與其競爭。

吳佩芸強調，台灣本土種斑龜數量逐年減少，全球僅剩台灣及越南有較穩定的野生族群，是被國際組織列為「瀕臨滅種危機」的物種，是非常珍貴的寶物，應被重視。

建設局長陳大田回應，該方案十分可行，但生態維護仍需平衡，因此在龜口控制上，需分辨本土種及外來種烏龜也需控管數量；而在烏龜孵育方面，也預計於6月份開始試辦建置友善產房，讓生態環境能夠更好。