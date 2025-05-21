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突獲800萬遺產！32K男擔心花光　網曝存錢攻略「別存薪水帳戶」

一名男子突然獲得800萬元遺產，藉此詢問網友該如何處理才能不亂花錢。（示意圖／黃鵬杰攝）

▲男子突獲800萬元遺產，不知如何處理才能不亂花錢。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名30歲男子表示，他最近突然獲得約800萬元遺產，但因缺乏理財觀念，擔心無法控制慾望而將錢都花光。對此，不少網友建議他可將錢分批投入ETF，或買黃金與不動產；還有人提醒，「沒有理財觀念的話就全部放定存不許動，放個3、5年冷靜再說。」

原PO在Dcard以「請問如果忽然獲得一筆錢？」為題發文，表示他目前住在老家，平時於加油站工作、月薪3萬2000元。他最近忽然獲得一筆大約800萬元的遺產，但因沒有任何理財觀念，很怕自己控制不住慾望，很快就把錢都花光，於是請教網友意見，「該如何應用這筆錢呢？希望各位前輩能給我一些建議，謝謝。」

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許多網友對此分享看法，其中一派認為「沒有理財觀念的話就全部放定存不許動，放個3、5年冷靜再說」；另一派則說「放定存會被通膨吃光不建議，建議拿去買ETF，等於變相幫自己每個月加薪，不過除了投資還是要分散風險，記得不要傻傻一次全投進去」、「我媽前陣子也有一筆錢，我叫她全部丟進0056然後別管，領股息過生活，她目前蠻滿意」、「全丟0056領配息」、「定期、定額0050、0056、00924」、「先買2至3%左右的債卷丟著，利息可以花但本金不能」。

還有網友分享存錢攻略，「1.這筆800萬元不要跟薪水帳戶混在一起，以後你的生活花費娛樂只能用薪資帳戶。2.200萬元定存，時間到就續存，剩下的就每個月各買一張0050、0056，發的股息可以犒賞自己沒有亂花有好好存股，拿去吃好吃的或是出去玩」，更有人建議「700萬元買黃金，100萬元放銀行以備不時之需」、「買房子租人收租金」。

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