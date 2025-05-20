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飆速衝撞前1幕曝！他分析時間軸驚「路怒隨機殺人」：要給她死

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▲Cheap將余姓駕駛早先肇事的影片抽絲剝繭，發現事後遭追撞的女騎士也在畫面中。（圖／翻攝自Cheap臉書）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小旁昨天（19日）發生嚴重車禍。1名78歲余姓老翁駕車高速衝撞人群，造成3死12傷慘劇。根據事發前的1段行車紀錄器畫面，可見余翁曾自撞分隔島，接著倒車撞上後車，隨即加速駛離，然而他並未飲酒，釀禍原因成謎。對此，長期關注交通議題的網紅「Cheap」直言，這次車禍是1起「路怒隨機殺人」。

Cheap今天（20日）在臉書粉專梳理車禍的時間軸，首先老翁在路口和機車一起等待左轉，疑似因為技術不佳，「切西瓜」不成反而撞上分隔島，接著倒車又撞上後方車輛，合理懷疑駕駛認為是前方機車害他轉不過、害他撞車，於是遷怒女騎士，直接大腳油門猛踩，試圖追上機車。

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Cheap認為，根據相關行車紀錄器畫面，不難發現余翁一路上其實都能「正常操作」，例如閃過對向來車、腳踏車，最後卻在北大國小門口精準地撞上女騎士，導致她與一旁學生傷重不治。Cheap直言，駕駛沒煞車不是因為身體不適，而是在極度憤怒下暴衝到底、連續撞人，最後撞上分隔島才停下。

▲▼ 。（圖／）

▲Cheap質疑駕駛有閃過對向車、腳踏車，卻精準撞上女騎士，根本是「惡意衝撞」。（圖／翻攝Cheap臉書）

「這不是失控，是有方向、有目標的惡意衝撞！」Cheap指出，仔細觀察老翁的行動軌跡後，可以推測出這是1起路怒隨機殺人事件，對方根本是在追殺機車，「更誇張的是，在2020年，同一台車、同一個人，這名駕駛就開上人行道撞過一位媽媽與嬰兒」。

Cheap痛批，余翁明明有肇事紀錄，結果相關單位沒有吊照，也未將其列為高風險駕駛，更沒有重新評估他是否適合開車，放任對方繼續合法上路，直到這次直接撞死3個人，「這不是什麼『意外』，是台灣對『人命無感』、是制度選擇放過他一次，然後讓更多人陪葬」。

另外，也有網友在PTT八卦板貼出多段事發影片及畫面，直指老翁轉彎撞到分隔島，接著倒車撞到後車，不下車查看反而惱羞加速離開，去追前方機車女騎士，途中還能精準閃過跨越中線的對向來車，說明他很清醒，最後發現目標女騎士便加速衝撞，「這根本就超重大惡性治安事件吧。該不會又被掩飾成意外車禍吧？」

話題引發討論，不少鄉民感到毛骨悚然，直呼「車速直直針對這位女騎士。一副要給她死的氣勢」、「過巷子那段故意撞人就知道100％蓄意」、「他的目標很明確，就是認為是女騎士害他撞庇護島，又害他撞後車，打D檔進巷子後大腳一踩，直接提速追殺女騎士，這絕對是蓄意」、「可以閃suv，又能閃藍色發財車，車神耶」。

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