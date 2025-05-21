鏡民調／賴清德滿意度大跌4.6個百分點　民眾最不滿司法正義

▲鏡電視「賴清德執政周年民調」。（圖／鏡電視民調提供）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今天（21日）公布總統賴清德就職週年民調，施政滿意度部分，44.7%民眾滿意，滿意度大幅下滑4.6個百分點，而不滿意42.2%，大幅上揚4.4%。施政面向滿意度調查中，國防外交、醫療衛生滿意度最高，而不滿意度部分，民眾則最不滿司法正義、經濟發展。

民調數據顯示，總統賴清德就職滿一週年，其施政滿意度有44.7%的民眾表示滿意，其中17.0%非常滿意、27.7%還算滿意、42.2%民眾表示不滿意，其中18.4%不太滿意、23.8%非常不滿意、13.1%未表態。滿意度與上月相比，下降了4.6%，不滿意度則上升4.4%。

行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有42.9%的民眾表示滿意，其中13.4%非常滿意、29.5%還算滿意、40.5%民眾表示不滿意，包含19.9%不太滿意、20.6%非常不滿意、16.6%未表態。

另外，對於賴清德政府這一年來的施政面向滿意度調查，有15.4%的民眾最滿意國防外交、11.3%民眾滿意醫療衛生、其他依序為勞動保障7.4%、司法正義5.7%、交通建設5.2%、住房政策4.7%、教育文化4.6%、經濟發展4.1%，然而，表達都不滿意的有19.3%、未表態16.9%。在各施政面向不滿意度調查，有20.0%的民眾不滿意司法正義最高、13.3%民眾不滿意經濟發展、國防外交11.5%、其他依序為住房政策9.1%、交通建設6.9%、教育文化3.9%、醫療衛生3.5%、勞動保障3.4%，11.5%未表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。2025年5月18日~5月19日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話536人、手機541人，共1,077份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。