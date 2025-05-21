敘利亞瀕臨崩潰！　盧比歐示警：幾周內恐爆「全面內戰」

▲ 盧比歐對敘利亞局勢發出警告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐警告，考量到敘利亞過渡政府面臨的挑戰，政府評估，「他們可能只剩幾周，就可能崩潰，爆發大規模全面內戰，而非幾個月的時間」。他在參議院外交關係委員會聽證會上，為總統川普解除對敘利亞制裁的決定辯護，並呼籲各方支持過渡當局，避免情勢失控。

BBC 報導，川普上周在沙烏地阿拉伯與敘利亞過渡政府總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會晤前宣布，將解除對敘利亞制裁。盧比歐20日向國會解釋，川普此舉是為消除其他國家援助敘國的顧慮，「該區域的國家希望讓援助進入，希望開始幫助他們，但他們做不到，因為他們害怕我們的制裁。」

美國對敘利亞實施制裁，是為回應忠於阿薩德的部隊在13年內戰期間犯下的暴行，這場內戰造成逾60萬人喪命，1200萬人被迫離開家園。美國國務院此前堅持，敘利亞必須做到保護少數宗教及少數民族等條件才可解除制裁。

儘管夏拉對此已做出承諾，敘國近幾月來仍被兩波嚴重宗派衝突重創。今年3月在西部沿海地區，近900名平民遭親政府部隊殺害，多為阿薩德的阿拉維派成員；5月初又有逾100人死於遜尼派武裝分子與德魯茲少數教派在大馬士革及南部省分蘇韋達的衝突中。

事實上，早在暴力衝突發生前，少數族群就對由夏拉率領的遜尼派伊斯蘭組織「征服沙姆陣線」（HTS）主導的過渡政府感到憂心。HTS曾是蓋達組織（al-Qaeda）分支，目前仍被聯合國、美國、歐盟與英國列為恐怖組織，夏拉也仍在美國「特別指定全球恐怖分子」名單上，儘管拜登政府去年底已撤銷對他的1000萬美元懸賞金。

與此同時，歐盟外長也宣布解除對敘利亞的經濟制裁。外交政策主管卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟希望協助敘國重建和平與包容的未來。敘利亞外交部則稱，此舉象徵敘歐關係邁入共享繁榮與互相尊重的新階段。