桃園首創鐵道龍舟賽+傳統龍舟競賽　張善政：打造水陸競賽共度佳節

▲桃園市長張善政今天下午在桃市水陸龍舟爭霸賽記者會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接今年端午佳節，桃園市府今年首創鐵道龍舟競賽，市長張善政表示，市府今年推出系列創意十足端午節慶活動，除延續逾百年歷史的龍潭龍舟賽，訂於5月30日至6月1日在龍潭觀光大池盛大登場外，亦首度規劃於5月31日在桃林鐵路步道舉辦蘆竹鐵道龍舟賽，打造兼具趣味與安全的無落水風險陸上競賽，邀請市民朋友踴躍參與，共享端午佳節歡樂氛圍。

▲桃園市長張善政今天下午主持桃市水陸龍舟爭霸賽開幕儀式，多位市議員與贊助單位都出席。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，龍潭觀光大池龍舟賽兼具客家特色的重要民俗活動，今年共有148隊報名參賽，展現傳統賽事的魅力與活力。首次舉辦的蘆竹鐵道龍舟賽則吸引55隊報名，南崁五福宮更大力贊助100萬元活動經費，展現社區共襄盛舉精神。此外，水陸龍舟賽結合龍潭在地茶農與青農設置茶席體驗區，規劃蘆竹摩天輪、小火車、旋轉木馬等親子遊樂設施，打造老少咸宜的端午饗宴。

▲桃市今年首創蘆竹鐵道龍舟賽，體驗陸上行舟的趣味。（圖／市府新聞處提供）

民政局提及，為讓更多市民有機會參與龍舟競賽，市府特別推出「水陸龍舟戰」網路小遊戲，可至「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁動動手指划龍舟，即有機會成為線上「龍王」，預計自5月21日至6月1日止抽獎活動，獎品包含洗地機、空氣清淨機及超商禮券等，歡迎市民踴躍參與。活動詳情可至龍潭區公所、蘆竹區公所官網，或「桃園民政好厝邊」粉絲專頁查詢。

此外，傳承上百年的桃園市長杯龍潭龍舟競賽將於5月30日至6月1日在龍潭觀光大池登場，今年有148隊參賽競逐，分為公開男子組、公開女子組、機關組、區別組、里別組、國中學生組、里長聯誼會組等7大組別，其中最年輕的「國中學生組」也吸引13所學校組隊參賽，展現龍舟賽向下扎根、永續傳承精神。

▲桃市今年舉辦端午龍舟系列活動，結合龍潭在地茶農與青農設置茶席體驗區，張善政等人都親自品嘗在地茶。（圖／市府新聞處提供）

至於首創的蘆竹鐵道龍舟賽於5月31日在航空城重劃區內的桃林鐵路上舉行，民眾可在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度，報名隊伍包括里辦公室隊、社會組隊及趣味組共有57隊、342人報名參賽。桃林鐵路過去負責載運燃煤，2012年停駛後，市府改建為綠色步道與自行車道，透過鐵道龍舟競賽，將地方歷史轉化為趣味競技新亮點。

桃園水陸龍舟爭霸賽期間，龍潭歸鄉文化節規畫「仲夏市集」、「水上高樁獅爭霸賽」、「Hakka粽夏食茶音樂饗宴」等多元活動；蘆竹「鐵道龍舟嘉年華」，則設有摩天輪、旋轉木馬等10項親子遊樂設施與美食市集。今年桃園端午不一樣，水陸龍舟爭霸賽結合親子活動、客家文化、鐵道歷史，從水上、陸上、線上帶市民體驗全新端午盛典。