大票開攻三峽翁高齡駕駛　苦苓「類比世壯運」：憑什麼不能開？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

新北三峽78歲余男19日駕車暴衝，造成3死12傷，許多人紛紛檢討余男是高齡駕駛相當危險。對此，知名作家苦苓（王裕仁）認為，「如果95歲都還可以在世壯運健步如飛，那又憑什麼說幾歲不能開車？」一番話引爆網友正反論戰，有人支持、也有人直批不負責任。

苦苓在臉書表示，「如果95歲都還可以在世壯運健步如飛，那又憑什麼說幾歲不能開車？何況這位肇事者也是高齡駕駛檢查合格的。」

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貼文一出引發討論，就有人秒持反對意見，「我覺得不一樣耶！世壯運動會是個人運動，不會危害別人；開車是開著一台殺人機器，在路上奔走，是會傷及無辜，危害別人的家庭的」、「並不是每個老人都可以參加壯世運，但有駕照的老人都可以開車，真的是顆不定時炸彈」、「96歲路跑跌倒自己受傷，不會傷害到別人。可是78歲開車，出事是別人遭殃啊～」

也有網友認同道，「沒錯。根本不是年齡問題…前幾天花蓮那衝撞的也才40幾歲…一切問題就是馬路三寶不分年紀大小」、「我家也是我媽7X歲掌舵，也沒問題」、「年齡的確不是主要原因，但是體檢應該要更嚴格」、「同感，不能把原因都歸咎到年齡，意外也會發生在不同年齡層上，但惡意不能被原諒。」