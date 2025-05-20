救國團暑期青年造夢計畫　屏東縣推小琉球+蘭嶼單車輕航活動

▲救國團在劍潭青年活動中心舉辦2025年暑期造夢活動 。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

救國團16日在劍潭青年活動中心舉辦2025年暑期造夢活動，由主任葛永光宣布，今年正式邁入「造夢」新世代，並啟動「望遠鏡計畫」，鼓勵青年成為具視野與行動力的改變者。屏東縣團委會推出小琉球及蘭嶼單車輕航活動。

救國團主任葛永光表示，救國團自1953年以來，歷經從「戰鬥」到「育樂」的發展階段，已陪伴無數台灣青年成長，而今年起正式邁入「造夢」新世代，象徵著青年角色由社會體制的接受者，轉變為創造者與改變者。同步啟動的「望遠鏡計畫」象徵青年應具備的清晰的視野與深遠的眼光兩大能力，以「登高以望遠」、「行路以致遠」、「砥礪以行遠」三大主軸，系統性引導青年從認識社會、國際體驗到實踐行動，發展全方位素養。

因此屏東縣救國團推出兩大主題營隊：「墾丁旭海小琉球自行車輕騎營」與「蘭嶼秘境 單車騎航」，內容融合環境教育、身心挑戰、文化探索與社會連結，全面呼應聯合國永續發展目標（SDGs），如「良好健康與福祉」（SDG 3）、「優質教育」（SDG 4）、「永續城市與社區」（SDG 11）與「氣候行動」（SDG 13）。

「墾丁旭海小琉球自行車輕騎營」騎著單車慢活悠遊恆春半島環線及小琉球環島，搭配浮潛，完成恆春半島及琉球108K單車征途，同時走訪恆春半島沙岸與岩岸不同的地形景觀地質生態教育，龍鑾潭自然中心候鳥生態、貓鼻頭崩崖地形、琉球鄉石灰岩洞地形及珊瑚礁海岸地形遍佈全島，探索著名烏鬼洞、美人洞、山豬溝等。浮潛小琉球，尋找海龜蹤跡與海洋生物的奧妙。

「蘭嶼秘境 單車騎航」**聽過健行蘭嶼，就是沒看過單車環島蘭嶼的，從與風追逐的過程中體驗蘭嶼自然生態之美，尋訪雅美(達悟)族在地傳說，浮潛在海灣裡與熱帶魚群共遊，感受生命的樂趣。在隨處的岸邊坐在發呆亭中，望著大海，配著微風，品嘗海島鹽味的夏天。有別於搭(開)車走馬看花式的遊覽，用自行車的視角與速度，更能深入看見台灣，感受台灣之美。