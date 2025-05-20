會嗆聲非老大　屏東警局長戴台㨗：能掌握自己方向的人才是

▲屏東縣政府少年輔導委員會「少年回家吧-離所少年生涯團體輔導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府少年輔導委員會(屏少輔會)與法務部矯正署屏東少年觀護所(少觀所)合作「少年回家吧-離所少年生涯團體輔導」活動，為即將離開少觀所的少年未來復歸家庭與社會預作準備。

「不是只有離開，而是學會如何回家。」在矯正體系中的少年，不僅需要法律的矯正，更需要生活能力的重建。屏少輔會在實務輔導觀察中，不少進入少觀所的少年，除了行為偏差，背後更常見於情緒失控、同儕起鬨、掌控權力、維護自尊心及操控資源等方式來鞏固地位或藉機融入團體；對於真正的「強者」、「講義氣」的理解不足，往往與征服、對抗劃上等號，而不是引導與負責。

因此，「少年回家吧」計畫，針對這類動機設計一系列的情緒管理及理財課程，不只是傳授技巧，更希望引導少年反思：「真正的領導是什麼?」「掌控情緒的人，才是真正的強者」「真正的價值是來自內在穩定與負責的選擇。」

如某位少年阿華(化名) ，入少觀所前，經常表現像個「老大」，實際上在深入談話時透露出「我如果不先罵人，就會被人看不起」的防衛心理。這反映出其自尊建立在權力優勢與外在評價上，缺乏內在肯定與安全感。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示「每個孩子的偏差行為背後，都有一段還沒被好好傾聽的故事。少觀所不只是規訓，更是重建。」這次一系列的活動設計，讓少年重新看見自己的可能，希望每一位少年都能明白，真正的「老大」不是最大聲，而是最能掌握自己方向的人。