台南「馬路睡覺哥」躺路中險被輾畫面曝　警叫醒他罰500

記者林東良／台南報導

台南市東區驚見「馬路睡覺哥」！一名39歲郭姓男子20日凌晨酒後不勝酒力，竟直接躺在中華東路與凱旋路口車道中央沉沉睡去，現場車輛呼嘯而過，畫面驚險，台南市警一分局據報迅速到場，將郭男叫醒後依法開罰500元。

▲一名39歲郭姓男子20日凌晨酒後不勝酒力，竟直接躺在中華東路與凱旋路口車道中央沉沉睡去，現場車輛呼嘯而過，畫面驚險。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台南市一名39歲郭姓男子，20日凌晨2時45分許，因飲酒過量神智不清，竟直接倒臥在東區中華東路與凱旋路口的車道上，驚險場面被路人目擊，趕緊搬來三角錐警示並向市警一分局報案警，警方到場後立即將他叫醒，郭男才驚覺自己竟睡在車來車往的馬路中間，警方當場依法開出500元罰單。

台南市警一分局莊敬所指出，本案發生於20日凌晨2時45分許，接獲110報案稱中華東路、凱旋路口有民眾路倒。經員警前往查看，發現郭姓民眾因酒醉不勝酒力而躺在馬路上，身體沒有不適，也不需要警方協助，郭男後續自行搭乘計程車返家。

一分局針對郭男躺臥路面、影響交通安全之行為，已依《道路交通管理處罰條例》第78條規定製單舉發，處以新台幣500元罰鍰。 第一分局在此呼籲，飲酒應適量，切勿因酒後失態影響自身與他人安全。醉後切勿隨意躺臥於道路或公共場所，以免發生危險或引發交通事故，保障自己與他人生命安全。