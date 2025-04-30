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社會 社會焦點 保障人權

醉男條通亂竄沿路襲擊3人！還出手「偷桃」員警　當場被壓制

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名楊姓男子，在條通喝酒後在路上發酒瘋，短短5分鐘內就有3名路人受傷，其中包括按摩店門口的客人、又朝送餐的外送員揮拳，最後還衝向按摩店揮拳攻擊門口的師傅，誇張的是，警員抵達後他又對使出「猴子偷桃」，所幸警員當場閃過。

警方調查，50歲的楊姓男子，日前與朋友在北市中山區長安東路1段53巷（俗稱條通）裡喝酒，酒醉後離開現場，沿路搖晃擺動身體，最後情緒失控，連續毆打2名路人以及1名外送員。

▲▼他喝超醉沿路襲擊3路人，企圖攻擊警員下體遭制止。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲楊男沿路襲擊3人，被其中1人過肩摔倒地仍不罷休，起身繼續攻擊人。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊姓男子行徑相當囂張，在路邊走向一家按摩店，對著正坐在店外的客人攻擊，客人身材壯碩，當場將楊男過肩摔，客人連衣服都被扯掉，後來撿起衣服離去。

接著，楊男坐在地上喘息，沒過多久又鎖定1名外送員進行襲擊，起身朝外送員揮拳，一拳打中外送員，外送員當下有餐點在車上，等送完餐後才到醫院驗傷提告。

▲▼他喝超醉沿路襲擊3路人，企圖攻擊警員下體遭制止。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警員當場壓制楊男並帶回派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊姓男子仍不罷休，見到外送員離去後，又朝著按摩店門口的師傅出腳攻擊，按摩店師傅見狀立刻逃離現場，楊連打3人後也不急著逃離現場，警方到場後，要求他出示證件，楊男突然揮拳企圖攻擊警員下體，警員閃過後立刻將他壓制，帶回派出所保護管束，事後受理相關報案，依照傷害、妨害公務等罪嫌送辦。

楊男事後酒醒後表示，根本不記得發生什麼事，對於離譜行為也感到相當懊悔，警方勸戒他不要再過度飲酒，導致情緒失控做出脫序行為。

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