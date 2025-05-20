bb.q CHICKEN開賣「奶香卡滋炸雞」　咬下炸出玉米濃湯香

▲bb.q CHICKEN把韓國超人氣「奶香卡滋炸雞」搬進台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」把韓國超人氣「奶香卡滋炸雞」搬進台灣了，主打鹹甜玉米濃湯口味，搭配酥脆炸雞外皮、多汁內裡，每一口都能吃到濃郁滋味，即日起於全門市開賣。

▲奶香卡滋炸雞外層裹上玉米濃湯調味粉打造鹹甜滋味。

▲奶香卡滋炸雞提供4種品項選擇。

bb.q CHICKEN今年首度推出新品「奶香卡滋炸雞」，是韓國超熱銷口味之一，選用經典黃金炸雞做為基底，現點現炸後裹上鹹甜玉米濃湯調味粉，再撒上玉米脆片增添咔滋口感，最後以紅椒粉點綴，打造濃郁奶香交織些許微辣風味。

奶香卡滋炸雞提供半雞、去骨炸雞、半半炸雞、雙口味炸雞選擇，售價389元起至698元，即日起於全門市上市。

▲SUBWAY本月推出全新「美式辣雞柳潛艇堡」。（圖／業者提供）

SUBWAY本月則推出全新「美式辣雞柳潛艇堡」，主打選用鮮嫩多汁雞柳拌上經典美式水牛城辣醬，搭配每日現烤經典麵包、新鮮蔬菜，6吋售價145元，嗜辣者肯定會愛；擔心太辣者推薦搭配鄉村醬點綴，溫潤奶香可以適度中和辣味，偏好重口味則可搭配酥脆培根，鹹香酥脆一口咬下口感再升級。