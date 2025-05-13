玫瑰情人節限定！bb.q CHICKEN「蜂蜜蒜味炸雞」免費送

▲bb.q CHICKEN推出玫瑰情人節優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

5月14日是玫瑰情人節，韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出限時1天「蜂蜜蒜味炸雞免費送」活動，只要身穿紅色系衣著且消費滿額即可享優惠。

bb.q CHICKEN祭出玫瑰情人節限定優惠，5月14日當天凡身穿紅色系衣物、褲裙、襪子（有紅色露出即可），提醒不含飾品及鞋子，前往門市消費滿399元並告知店員要參與玫瑰情人節活動，即可直接獲得「迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞3塊」，內用、外帶皆享優惠。

▲拿坡里推新品祭出限時買1送1優惠。

拿坡里近日則推出新品「青花椒炸雞」，胸排以青花椒與多種天然辛香料醃製而成，再裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，口感香麻不嗆辣，至5月21日前可享「買1送1」優惠，期間凡外帶或內用青花椒炸雞桶（內含6塊青花椒胸排），即可免費吃「義式雞翅桶（內含6隻雞翅）」，特價390元。

優惠期間再加碼找來美廉社推出「涼夏雞加酒」組合，6塊炸雞加3罐精選啤酒只要390元；凡點購任一拿坡里套餐加價129元則可獲得指定500ml啤酒3罐。

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