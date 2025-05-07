SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」開賣！鮮嫩雞柳裹滿水牛城辣醬

▲SUBWAY推出全新「美式辣雞柳潛艇堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖潛艇堡品牌「SUBWAY」推出全新「美式辣雞柳潛艇堡」，以美式經典水牛城辣醬結合鮮嫩多汁雞柳，每一口都能吃到酸爽辣醬滋味，即日起於全門市上市。

▲美式辣雞柳潛艇堡是選用多汁雞柳拌上經典美式水牛城辣醬做為主角。

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」新上市，主打選用鮮嫩多汁雞柳拌上經典美式水牛城辣醬，搭配每日現烤經典麵包、新鮮蔬菜，6吋售價145元，嗜辣者肯定會愛；擔心太辣者推薦搭配鄉村醬點綴，溫潤奶香可以適度中和辣味，偏好重口味則可搭配酥脆培根，鹹香酥脆一口咬下口感再升級，即日起全門市都能買到。

▲麥當勞捲捲薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞去年開賣短短2天就近乎完售的超人氣「捲捲薯條」今（7）日重磅回歸，使用整顆馬鈴薯製成，結合胡椒、大蒜及洋蔥香氣，外表金黃酥脆，搭配一圈圈螺旋外型，口感鹹香，辛香料香氣十足，今年還換上新包裝、備足4倍量，售完為止。

麥當勞捲捲薯條單點66元、套餐加購價59元；「捲捲薯條配餐」81元，含捲捲薯條+38元冷／熱飲，等同於經典配餐加16元就能升級成捲捲薯條配餐。