屏東婦遭交友詐騙「對話全是簡體字」　內埔警即時阻詐

▲內埔警分局員警阻止陳婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名年近7旬的陳姓婦人日前欲匯款5萬元作為房屋裝潢費用，因無法說明收款人身分，引起銀行行員警覺，連絡內埔警分局員警到場處理，發現她遭假交友詐騙，即時停止匯款。

內埔警分局內埔所警員毛坤政、紀呈凜日前執行巡邏勤務時，接獲華南銀行內埔分行通報，疑似有民眾遭到詐騙，請警方到場協助。

警方到場後查知，陳姓婦女自稱要臨櫃匯款5萬元的房屋裝潢費用，但根本不知匯款的帳戶係何人所有，明顯有詐。

經員警進一步詢問，她自稱因網路交友，加入「大道至簡」的群組，對方要求匯款5萬元。警方查看陳婦手機對話內容後得知，陳女不僅不認識對方，且對話紀錄皆為簡體字，聊天紀錄與原先表示之匯款說法也不相同，確定這就是典型的假交友詐騙。員警隨即將她帶回派出所內關懷提問及防詐宣導，她才恍然大悟差點受騙，所幸匯款程序尚未完成，讓她十分感謝警方及行員的幫忙，避免自己血汗錢損失。

內埔分局長郭譯隆表示，假交友詐騙手法已行之有年，一開始都是以交朋友名義，後續再利用民眾對愛情的憧憬或是利用人性貪念，並以各種穩賺不賠投資名義要求匯款。民眾不論是交友或投資，務必慎選正常、合法管道，以避免受騙。