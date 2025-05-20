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接棒全台首學！　葉重利出任孔廟文化基金會執行長

▲台南孔廟文化基金會迎來新任執行長葉重利，將以創新思維引領全台首學走向文化永續。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南孔廟文化基金會迎來新任執行長葉重利，將以創新思維引領全台首學走向文化永續。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市孔廟文化基金會迎來新氣象，由長年深耕文化與永續行動的葉重利接任執行長，他曾任台南企業文化藝術基金會執行長達24年，累積深厚的社會影響力與文化行動經驗，並獲頒該基金會最高榮譽「永生鳳凰獎」，足見其在業界的高度肯定。

葉重利擅長以設計導入開放式創新，跨界結合企業專業與社會需求，具備豐富解題經驗與橫跨公私部門的行動網路。他主導的代表性專案包括「巴克禮紀念公園永續行動」、「馬雅各紀念公園《愛，疼惜》」、「安平湖濱水鳥公園—鹽水溪幸福平台」，以及「土溝農村美術館《村是美術館》」、「布料銀行」等，屢獲《天下》、《遠見》企業楷模獎、國家環境教育獎及經濟部永續創新標竿等肯定，展現其整合設計、社會創新與公共參與的實力。

▲台南孔廟文化基金會迎來新任執行長葉重利，將以創新思維引領全台首學走向文化永續。（記者林東良翻攝，下同）

談及新角色，葉重利表示，能守護孔廟這座國定古蹟，是一項榮耀也極具挑戰的任務。他說：「我會以專業經理人的視角與導演式思維，融合創新與傳統，讓孔廟成為台南人優雅生活的文化場域。」未來他計畫導入服務設計、情境體驗與永續商品開發，從文化本位出發，打造兼具風土力與商品力的孔廟文化品牌，塑造「真誠典雅、活力奔放、認真親近」的品牌個性。

台南孔廟被譽為全台首學，不僅是國家級文化資產，更是市民共同記憶的精神場域。葉重利期許，將以其多年累積的行動經驗，串聯企業ESG與大學USR能量，帶動在地共創共學，讓孔廟不只是歷史的見證，更是文化永續的典範，優雅地持續老去、持續發光。

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