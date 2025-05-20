快訊／不甩非核家園！　藍白聯手表決通過「核三重啟公投」

▲民眾黨團重啟核三公投表決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

核三廠2號機17日除役停機，台灣正式邁入非核家園階段。立法院會今（20日）處理民眾黨團提出重啟核三公投，公投主文指出「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」稍早院會表決，最終贊成58位、反對49位，通過該提案。

民眾黨團重啟核三公投提案說明則指出，有鑑於台電核三廠二號機除役後，我國將完全停止核電機組運轉及發電，政府設定之2025溫室氣體排放減量目標已難以達標，開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮，台電購電成本高買低賣連年虧損，還需政府編列預算撥補。事實上，我國缺乏自產能源，高度仰賴進口，為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度可運轉之核能發電設施，以強化台灣能源供應韌性。

提案指出，2024年底我國再生能源佔比僅11.9%，難以達到原定2025年20%之目標。為輔助過渡至能源轉型達成目標，針對第三核能發電廠繼續運轉，爰依據公民投票法第十五條第二項之規定，擬具公投主文為，「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」是否有當？敬請全民公決。

雖該案為民眾黨團提案，但由於民眾黨籍立委都赴北院旁聽前黨主席柯文哲延押庭，僅白委陳昭姿在議場，多數白委發言階段皆被跳過。

綠委吳思瑤批評，非常可笑，核三延役提案人黃國昌、張啓楷都不在場，不敢提案說明直球對決，敢做不敢當，民眾黨立委都當起薪水小偷去妨礙司法公正了，核電廠延役是嚴肅科學問題，卻被簡化為政治問題，過去黃國昌說核能債留子孫，長期投入廢核遊行，更說核能是錯誤的，這代人要有肩膀，請問現在的黃國昌肩膀去哪了？

對該提案，綠委莊瑞雄表示，2011年福島核災後，周遭城市如茨城、千葉等縣市多倒霉，到了2021年美國才對這幾個縣市的日本食品解除進口管制，台灣也是隔12年解禁，當初國民黨卻是哇哇叫，把民進黨罵到一無是處，現在卻說核廢料繼續放在屏東沒關係。張啟楷「你會被黃國昌開除黨籍」，因為當初黃國昌也是反對核三重啟，但當初怎麼反對，現在卻是藍白聯手。

綠委邱議瑩發言時表示，民眾黨提的公投主文今天一再變更，唯一不變的就是指定核三繼續運轉，請問屏東人有欠你們？為何不提案核一、核二繼續運轉？屏東人的命比較不值？蘇清泉、柯志恩都不敢站出來說一句話，還敢說是屏東立委跟屏東女兒，核能安全不能如賴士葆所說美國負責，再問一次，核廢料放哪裡？黃國昌家？張啓楷家？還是徐巧芯說過核廢料可以放她家，是否提一個公投，把核廢料放徐巧芯家裡？

綠委賴瑞隆指出，大家都知道核三廠在屏東，南電北送已經是常態，藍白還要提案分化南北，單獨把核三廠拉出來是什麼用意？這是非常惡質提案，過去朝野共識通過非核家園，如果有意見可以提出修法，現在卻是提案公投，更單獨把核三廠拉出來，台灣地狹人稠，經不起任何核災，隨意啟動公投處理專業問題，非常不負責任且惡質，藍營縣市首長都不要核廢料，卻執意提出核三廠延役，外部成本全丟南部，嚴重缺乏社會正義。

白委陳昭姿則表示，台灣邁入非核家園，但是能源轉型還沒有到位、備轉能源仍然吃緊，應該透過民主機制重新檢視核三延役可能性，讓全國人民共同討論，尊重專業評估、落實民主討論，公投不是主張立即重啟，而是經過安全評估後讓全民判斷，如果讓人民表達機會都不給，不只是核能政策倒退，更是民主政治退化，法治環境已經具備，傾聽民意、展開對話，核能是爭議議題，更該透過公投凝聚社會共識。

白委黃國昌指出，核三廠是否繼續運作交由台灣人民共同討論，剛剛非常多民進黨立委反對核三延役，我們尊重，台灣是民主社會，台灣也有部份人民確實會擔心核安還有核廢料問題，但所有能源政策都有正反利弊考慮，今天該冷靜下來全體人民共同討論 決定台灣未來能源政策走向，民進黨以及綠委反對，我們尊重，期待接下來全國討論時，民進黨委員可以通過說理說服台灣人民，但兩次民調都有七成以上台灣人民贊成，賴清德說要用更大民主化解歧見，那歧見就交給台灣人民決定吧。