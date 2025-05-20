王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

▲宋小姐指控王文洋與她生下1子，她接受本刊專訪，表示希望孩子認祖歸宗卻遭羞辱，只好提告討公道。



圖文／鏡週刊

宏仁集團總裁王文洋遭爆包養20多歲宋姓女子，本刊日前獨家報導兩人因親子關係訴訟鬧上法院，宋女在兩人關係曝光後接受本刊專訪，還原自己與王文洋從結識、交往及懷孕生子過程，宋女強調，只是希望還原事實真相，他提到2人維持關係5年多期間，王曾送他瑞士名錶、愛馬仕柏金包及卡地亞的戒指。

此外，王文洋還答應她產子後，可年領200萬元，直到孩子20歲成年為止，但如今小孩生了，王卻翻臉不認人，更辱罵她是妓女，她痛批王文洋自私，不但曾與她發生關係近10次，就連經期來了也硬要，甚至要求口交，因此決定對簿公堂討回公道。

▲宋小姐指控王文洋與她生下1子，她接受本刊專訪，表示希望孩子認祖歸宗卻遭羞辱，只好提告討公道。（翻攝aSugarDating）

身價逾千億的宏仁集團總裁王文洋，近日身陷桃色風暴，自稱為王生下1子的宋姓女大生，透過母親向法院提出確認親子關係之訴，並開價和解金十億元，引起各界譁然，事件女主角宋小姐，在官司期間獨自撫養5歲男童，本刊透過管道與宋小姐取得聯繫，她接受本刊專訪時娓娓道出自己與王文洋如何結識，以及希望能讓小孩回歸王家「認祖歸宗」的願望。

宋小姐接受本刊記者專訪時，坦言自己擔心長相曝光遭王文洋找人報復及對日常生活造成困擾，刻意戴著大墨鏡與口罩，並穿上一件連身套頭大外套，儘管全身包得密不透風，僅露出雙手，仍不難看出身材玲瓏有緻，皮膚細緻白裡透紅，臉龐露出的輪廓、處處顯露她年輕貌美，被王文洋看上似乎一點都不足為奇。

▲身價千億元的宏仁集團總裁王文洋，遭控在5年多前包養宋姓女大生，並生下1子，官司由台北地院審理中。

2個小時的採訪中，宋小姐情緒平和，沒有落淚哭訴，只見她雙手緊握，不時停頓彷彿沉思，一度透露王文洋知道她的住處，曾放話與國民黨某立委熟識，只要不聽話就會找人對付她。她語氣中略帶顫抖，隨著她鬆下心防後，才逐漸道出與王文洋交往過程。她說從第一次結識就被帶到信義區豪宅發生關係，之後陸續在宏仁集團新舊辦公室發生近10次關係。

宋小姐回憶，與王文洋相識交往5年多年期間，除了肉體關係，王也會跟她天南地北聊天，送她昂貴奢侈品慶生，單獨帶她到包廂吃大餐，宋說知道懷孕後曾主動告訴王，他也沒有一定逼要拿掉小孩，但王對她的態度，在經歷一次大吵後，逐漸對她冷漠，甚至以言語羞辱、報警轟她出門。



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