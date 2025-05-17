　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏天4水果別吃太多！醫師示警：恐影響骨頭健康

▲水果,蘋果,芭樂。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲醫師提醒，夏天有4種水果別吃太多，否則恐怕影響骨骼健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

炎炎夏日來臨，民眾常以水果消暑，但骨科醫師陳鈺泓提醒，選對水果不僅能補水，還能兼顧骨骼健康，反之若選擇不當，反而可能對骨骼造成負面影響。他特別整理出「夏季護骨水果指南」，建議民眾多攝取含有維生素C、鈣、鎂、鉀與抗氧化成分的水果，並適量攝取高糖、高熱量水果，以維持骨質密度與身體代謝平衡。

陳鈺泓指出，夏季幾種有益骨骼的水果包括芭樂、鳳梨、水蜜桃與番茄。芭樂富含維生素C、鈣與鎂，可促進鈣質吸收並合成膠原蛋白，強化骨骼結構；鳳梨含有錳與鳳梨酵素，具有抗發炎作用，有助減緩關節不適與骨質流失；水蜜桃富含鉀與多酚，有助調節電解質、減少鈣質流失；番茄則含有維生素K、鉀與茄紅素，可促進骨鈣固定並減緩骨骼老化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，他也提醒，某些水果如荔枝、榴槤、西瓜與哈密瓜，雖然廣受歡迎，但攝取過多反而可能傷害骨骼健康。荔枝與哈密瓜糖分高，可能影響血糖與骨鈣代謝；榴槤因脂肪與熱量偏高，容易導致體內燥熱，不利代謝；西瓜則雖水分高，但營養密度低，過量攝取恐干擾腎鈣平衡。

陳鈺泓強調，夏季補水固然重要，但更需補對營養。他建議，民眾應搭配富含膳食纖維的均衡飲食、多喝水，並維持規律運動，才能促進血液循環、增強骨質，預防骨質疏鬆或關節退化等問題。

他呼籲民眾提高對骨骼健康的日常保健意識，不只要吃得清爽，更要吃得聰明。建議可將這份「夏季護骨水果指南」作為日常參考，也鼓勵家中長者特別注意水果選擇，避免骨質惡化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴壓軸上台
美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信
雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導
不滿施政就是不愛台灣？　賴清德受訪回應
黃仁勳：輝達不再推中國Hopper晶片　原因曝光
貨車駕駛無償接送「累了請上車」！好心載香燈腳反遭提告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏天4水果別吃太多！醫師示警：恐影響骨頭健康

五月下旬「超強運三生肖」　好運降臨　事業愛情全面開花

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

太多人患1疾病「躺進ICU才後悔」　重症醫嘆：都低估危險性

鋒面明抵達北部海面「午後雷雨突襲加劇」　2地雨最猛

快訊／大雷雨炸5縣市1小時　國家警報響

會考國文科25件違規　手機詐騙、《俗女養成記》入題

台灣「最好吃的泡麵」是哪一款？　網推爆：沒有之一

網傳「養貓狗補助3千元」　農業部：是詐騙

存款歸零！他下載3款APP「2個月噴77萬」：像精心編排的連續劇

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

夏天4水果別吃太多！醫師示警：恐影響骨頭健康

五月下旬「超強運三生肖」　好運降臨　事業愛情全面開花

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

太多人患1疾病「躺進ICU才後悔」　重症醫嘆：都低估危險性

鋒面明抵達北部海面「午後雷雨突襲加劇」　2地雨最猛

快訊／大雷雨炸5縣市1小時　國家警報響

會考國文科25件違規　手機詐騙、《俗女養成記》入題

台灣「最好吃的泡麵」是哪一款？　網推爆：沒有之一

網傳「養貓狗補助3千元」　農業部：是詐騙

存款歸零！他下載3款APP「2個月噴77萬」：像精心編排的連續劇

籲對岸正視台灣人民生活方式　賴清德：捍衛中華民國必先守護台灣

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

苗栗X3刑警涉風紀案　 涉包庇槍擊頂包案1收押2交保

工程師包養網認識人妻！她誘惑「去愛愛」甜蜜上摩鐵　激凸照露餡

美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

魔力藍力投115球8局無失分　富邦2比0連勝味全

漁船螺旋槳「絞過3潛水員」！後壁湖2男重傷送醫　海巡介入調查

領航猿領先15分砸鍋遭逆轉　盧峻翔賽後爆料團隊氣氛僵

3年前來台裝失憶！泰星「高雄開唱」公告全用簡體字　台粉怒轟：完全不尊重

汪小菲.Mandy明天婚禮！ 張蘭送祝福「不捨兒媳被潑髒水」

生活熱門新聞

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

台鐵香山=新竹「行人入侵被區間車撞上」　8列車延誤

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

國中會考再傳作弊！數學科3考生偷瞄隔壁答案遭逮

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

1名考生偷看隔壁答案被抓包！會考社會科62件違規　手機響最多

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

國防部「若查這群人」　郭正亮爆好幾千人：監獄不夠關

原萃茶葉來自中國？業者、超商澄清了

快訊／17縣市大雨特報！大雷雨炸6地　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

全家冷義大利麵、涼麵系列清爽開胃　搭配指定飲品還省10元

全家冷義大利麵、涼麵系列清爽開胃　搭配指定飲品還省10元

夏天好熱吃不下？透心涼的消暑美味就在巷口的全家便利商店裡，多款冷義大利麵與涼麵系列，不論是喜歡酸甜清爽的人還是呷意濃郁鹹香控，通通都能吃到你心愛的那款，清涼口感不只降溫，好吃滋味還能帶來滿滿的幸福感，保證讓人恢復食慾，只想一口接一口「速」完！

Gap聯名加州品牌DÔEN

Gap聯名加州品牌DÔEN

家樂氏攜手TRUE YOGA FITNESS　啟動纖美挑戰

家樂氏攜手TRUE YOGA FITNESS　啟動纖美挑戰

UNIQLO「小眼睛」夏季聯名

UNIQLO「小眼睛」夏季聯名

超市就能買到的「燃脂水果」！

超市就能買到的「燃脂水果」！

關鍵字：

夏天水果夏季骨骼鈣質

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

台鐵香山=新竹「行人入侵被區間車撞上」　8列車延誤

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

國中會考再傳作弊！數學科3考生偷瞄隔壁答案遭逮

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

女主角演技太差！短劇男神氣炸：我哭著她喊卡點眼藥水

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面