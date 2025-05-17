夏天4水果別吃太多！醫師示警：恐影響骨頭健康

▲醫師提醒，夏天有4種水果別吃太多，否則恐怕影響骨骼健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

炎炎夏日來臨，民眾常以水果消暑，但骨科醫師陳鈺泓提醒，選對水果不僅能補水，還能兼顧骨骼健康，反之若選擇不當，反而可能對骨骼造成負面影響。他特別整理出「夏季護骨水果指南」，建議民眾多攝取含有維生素C、鈣、鎂、鉀與抗氧化成分的水果，並適量攝取高糖、高熱量水果，以維持骨質密度與身體代謝平衡。

陳鈺泓指出，夏季幾種有益骨骼的水果包括芭樂、鳳梨、水蜜桃與番茄。芭樂富含維生素C、鈣與鎂，可促進鈣質吸收並合成膠原蛋白，強化骨骼結構；鳳梨含有錳與鳳梨酵素，具有抗發炎作用，有助減緩關節不適與骨質流失；水蜜桃富含鉀與多酚，有助調節電解質、減少鈣質流失；番茄則含有維生素K、鉀與茄紅素，可促進骨鈣固定並減緩骨骼老化。

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然而，他也提醒，某些水果如荔枝、榴槤、西瓜與哈密瓜，雖然廣受歡迎，但攝取過多反而可能傷害骨骼健康。荔枝與哈密瓜糖分高，可能影響血糖與骨鈣代謝；榴槤因脂肪與熱量偏高，容易導致體內燥熱，不利代謝；西瓜則雖水分高，但營養密度低，過量攝取恐干擾腎鈣平衡。

陳鈺泓強調，夏季補水固然重要，但更需補對營養。他建議，民眾應搭配富含膳食纖維的均衡飲食、多喝水，並維持規律運動，才能促進血液循環、增強骨質，預防骨質疏鬆或關節退化等問題。

他呼籲民眾提高對骨骼健康的日常保健意識，不只要吃得清爽，更要吃得聰明。建議可將這份「夏季護骨水果指南」作為日常參考，也鼓勵家中長者特別注意水果選擇，避免骨質惡化。