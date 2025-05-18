阿里山百年車站煥然新生！秋田犬「波吉」成鹿麻產實習站長

▲阿里山林鐵鹿麻產車站整修完工，秋田犬「波吉」化身百年車站實習站長 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿麻產車站自1910年啟用以來，歷經多次整修，如今重新開放，並由竹崎鄉鹿滿社區發展協會標租經營，進行活化再利用。此外，為了吸引旅客目光，協會特別邀請秋田犬「波吉」擔任實習站長，親自迎接搭乘阿里山森林鐵路抵達鹿麻產車站的旅客。

縣長翁章梁、縣議會議長張明達，以及議員莊竣傑、江季珍、詹黃素蓮，連同竹崎鄉長曾亮哲，共同出席今（17）日的啟用儀式，一同見證這座擁有百年歷史車站整修後全新亮相、再度啟航的重要時刻。

翁章梁表示，阿里山鐵路頗負盛名，未來鹿麻產車站將如同一座觀光港口，迎接來自世界各地的旅客。他期盼遊客不僅前往奮起湖或阿里山，更能在沿線其他車站多作停留，深入了解周邊鄉鎮的風貌，進一步帶動在地觀光發展。

翁章梁進一步指出，在他任職農委會副主委期間，與時任主委林聰賢共同將阿里山林業鐵路定位為「郵輪式觀光列車」，其概念類似於埃及尼羅河上的觀光郵輪，讓旅客可沿途停靠各站、深度體驗地方風情。

此後，林鐵沿線各車站陸續進行整修，並交由在地社區承接經營，負責導覽解說、發展觀光以及販售具地方特色的產品，促進地方經濟與文化推廣。

林鐵及文資處副處長周恆凱補充說明，除了整理既有車站外，已陸續採購9台機關車、48節車廂，新增4條短程區間車路線(竹崎-鹿滿產、竹崎-樟腦寮-獨立山、奮起湖-交力坪-十字路及奮起湖-水社寮)

第一台機關車將於9月開始在阿里山林鐵沿線測試，測試期6個月，預計明年中期上線營運，而原有的定期列車也能重新整修編組。

周副處長強調，阿里山林鐵致力於與沿線社區及部落建立合作夥伴關係，期盼實現共生共榮的目標。去年成功完成鹿麻產車站的整修工程及周邊景觀優化後，正式由鹿滿社區發展協會標租經營，落實「讓在地人來說在地的故事」的理念。他也表示，希望鹿麻產車站能成為阿里山林鐵旅遊軸帶上的新興據點，帶動更多在地觀光與文化交流。

鹿滿社區理事長林乙均表示，協會將以鹿麻產車站為觀光起點，規劃結合竹崎風情、觀音瀑布以及在地的「滿竹自行車道」等景點，串連周邊旅遊路線。同時，配合林鐵區間車與縣府推動的Ubike二期設站計畫，透過多元交通方式的銜接，讓更多遊客深入認識竹崎之美。

鹿麻產車站為典型的日式木造建築，一走進站內，撲鼻而來的檜木香氣令人印象深刻。本次整修工程不僅保留了其歷史風貌，並活化舊有空間，榮獲「2025建築園冶獎」舊建築再生類與人文美學特別獎雙項殊榮，展現其文化與美學價值。車站以「小鹿尋物」為品牌重新出發，打造具在地特色的新風貌。

原本的站長宿舍現已改建為常設展覽空間，展出在地木工藝術家陳振龍老師以檜木打造的建築縮尺模型，包含嘉義車站、鹿麻產車站、菸樓等具代表性的歷史建築。此外，展覽也呈現陶藝家李俊蘭老師的作品，期盼旅人途經此地時，能放慢腳步、細細品味在地的藝術與文化。

實習站長—秋田犬「波吉」未來將不定期駐站與旅客互動。理事長林乙均開玩笑地說，波吉是無薪上班，希望來到車站的旅客能帶點「罐罐」來慰勞這位可愛又敬業的毛毛站長。