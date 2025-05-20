千家海內外企業齊聚海交會　深化兩岸發展與全球招商總投資千億元

▲第二十七屆海峽兩岸經貿交易會 。（圖／翻攝 海交會官網）

記者任以芳／福州報導

第二十七屆海峽兩岸經貿交易會（以下簡稱「海交會」）5月18日至22日，在福建福州舉行，大會聚焦加快建設兩岸融合發展示範區，以「深化兩岸融合、建設第一家園」為主題，開展「4+2+N」活動規劃和設計，全球招商大會同步舉辦，預計共簽約80多個項目、總投資超1300億元人民幣。

海交會開幕式暨2025兩岸商會合作發展大會18日在福建福州海峽會展中心啓幕。大會參與人數再創新高，來自台灣60多家工商團體、全國台企聯及30多家各地台協會共超過千位台商，以及來自海外60多個國家和地區的華人華僑近700人，覆蓋世界福州十邑同鄉總會62個屬會參會。

本屆海交會上，福建省14個國家級台灣農民創業園首次集中展示近年來閩台農業交流合作的豐碩成果，號召更多台青台農投身兩岸農業合作。目前，福建設立的台灣農民創業園已實現9個設區市和平潭綜合實驗區全覆蓋。

▲來自海外、兩岸千名商人聚集 。（圖／翻攝 海交會官網）

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏說，近年來，海交會規模不斷擴大、台商投資屢創新高。本屆海交會產業類別齊全，匯聚了眾多行業領軍企業共拓商機，也一定能夠共贏未來。「我們有堅定的信心在大陸持續健康發展，這裡依然是我們廣大台商投資興業的最佳選擇。」

京東與翁財記簽訂合作協議，同時與台企簽約的還有永輝、樸樸等大型商超平台及福建省廣播影視集團等媒體平台。此外，10個台資項目在開幕式上進行集中籤約。

據了解，上個月底，包括翁財記在內的6個台灣品牌，正式被認定為「福建老字號」，這是台灣品牌首次加入這個大家庭。翁財記是台灣老少皆知、有著70多年歷史的瓜子炒貨老店，於1991年在福州設廠，成為大陸最早的台資堅果炒貨食品企業之一。

「轉型和創新是公司未來發展的方向，我們希望透過數字化手段，讓更多人關注到翁財記。而海交會這個平台，為台企搭建了擴大內銷市場的新渠道。作為在大陸深耕多年的台資老字號，我們也想轉型到線上銷售。」福建翁財記食品有限公司副總經理翁英敏說，借助此次海交會，企業找到了強有力的戰略合作夥伴，為銷售之路打開更多可能。

復旦大學台灣研究中心主任信強在會上說，大陸政策的連續性與一慣性，以及強大的綜合國力是抗擊全球風險的根本保障，世界變局下兩岸產業、經貿可以優勢互補，實現合作共贏。

▲「萬商雲集有福之州」全球招商大會現場。（圖／翻攝 海交會官網）

開幕式後，2025中國福州國際招商月啓動儀式暨「萬商雲集有福之州」全球招商大會舉辦，1200多名海內外商協會、企業家代表、產業專家學者參會，印度信實工業公司、伊藤忠商事株式會社、沃爾瑪等世界500強企業或大型跨國企業代表齊聚一堂。

大會現場，38個招商明星項目正式發佈，包括福耀玻璃智能車用安全玻璃生產項目、羅源時代新能源基地（一期）項目、福建奔馳新能源商務車項目等，涵蓋新能源、新材料、物流配送、海上風電、綠色冶金等眾多領域。同時，大會共簽約82個項目、總投資超1300億元人民幣。



