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大陸 大陸焦點 特派現場

福州將組「28人考察團」赴馬祖！3天2夜內容曝　計畫520後送件

▲▼福馬磋商會,福州旅行協會會長韓鳴。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲互換文本儀式，連江縣縣長王忠銘（右三）出席。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福建報導

福建福州與馬祖今（17）日簽訂《福馬「同城生活圈」旅遊合作共識書》。馬祖觀光協會理事長孫孝豪受訪表示，已收到福州市赴馬祖參訪團材料，計畫將透過3天2夜的時間走訪南竿、北竿的主要景點，計畫在「520」就職大典後送件。福州市觀光協會會長韓鳴將率團前往，他指出，28名成員主要都是旅行業者，期待兩邊遊客能互相走動。

第七次福馬磋商會今日在福州舉行，福州市文旅局推動福州市旅遊協會與馬祖旅遊觀光發展協會共同簽訂《福馬「同城生活圈」旅遊合作共識書》，共達成五項共識，包括設計並推廣旅遊線路、支持馬祖建立高端健康管理中心、構建高效的資訊交流平台等。

▲▼福馬磋商會, 孫孝豪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲馬祖觀光協會理事長孫孝豪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

孫孝豪受訪表示，此次簽訂的旅遊協議基本上是強化福州與馬祖的旅遊合作，目前接收到福州市旅遊協會準備要到馬祖的參訪團材料，在「520」就職大典後會先開始送件，只要台灣方面核准後，相信旅遊合作模式可以開始啟動。

據孫孝豪介紹，考察團計畫為期3天2夜，成員共有28位，將到南竿、北竿這2個主要島嶼，內容包括馬祖酒廠、北海坑道、媽祖巨神像 、津沙聚落、戰爭和平紀念公園、芹壁聚落等。 

孫孝豪還說，只要陸方的簽注開始接受辦理後，相信會有不少客人到馬祖旅遊，福州、泉州、廈門等地有很多旅行社都已準備要辦所謂的「踩線團」，希望能熟悉一下旅遊線路和產品。

談及後續開放計畫，孫孝豪表示，希望先由一般團體遊客到馬祖，當地從旅行社、車行業者，到餐飲業、旅宿業及導覽從業人員，都很期待福州居民能到馬祖旅遊，也都做好了接待準備，希望未來能進一步開放福建以外的省市赴馬祖觀光。

▲▼福馬磋商會,福州旅行協會會長韓鳴。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲福州市旅遊協會會長韓鳴。（圖／記者蔡儀潔攝）

韓鳴受訪指出，他們與台旅會保持良好溝通，今日在會上也就交通、觀光、住宿等問題進行磋商，相信兩岸旅遊開通後，會有更多遊客去體驗馬祖的風光，同時很歡迎馬祖同胞到福州，加入「福馬同城生活圈」。

作為福州市參訪團的帶隊人，韓鳴表示，28名成員主要以旅行社為主，希望到馬祖考察當地接待量能、景點特色、餐飲情況等，首發團已經準備好了，期望台灣方面能「給我們提供便利」。

▲▼福馬磋商會, 孫孝豪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲磋商會現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，今日的福馬磋商會由福州與馬祖共同策劃舉辦，聚焦福馬「同城生活圈」10條措施，就產業合作、生態保護、青年交流、文旅合作、海上客貨運航線發展等方面的12個議題進行磋商，達成了多項共識，並舉行了福馬濕地生態保護、福馬旅遊合作、福馬生態養殖產業三份共識書互換儀式，以及福州台灣會館馬祖青少年研學基地揭牌儀式。

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