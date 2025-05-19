影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

記者陶本和／台北報導

新北市三峽校區外19日下午發生重大車禍意外，總統賴清德晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及向家屬致意。在探視的過程中，賴清德遇到幾位情緒激動的家屬，他則當場俯下身子蹲下來，緊握家屬的雙手撫慰其情緒。

賴清德晚間在抵達土城醫院後，首先聽取羅明淨副院長說明傷者目前醫療狀況，隨後逐一探視受傷人員，並向家屬關切慰問，在慰問的過程中，他遇到幾位情緒相當激動的家屬，他則是當場俯身蹲下來，緊握家屬雙手撫慰其情緒。

此外，賴清德也當場請行政院及相關單位全力協助救治事宜，務必給予傷者及家屬最妥適的照顧與協助。

▼總統賴清德探視新北市三峽校區外車禍事故傷者及向家屬致意。（圖／總統府提供，下同）



除了賴清德到土城醫院關心，行政院長卓榮泰則是前往恩主公醫院與板橋亞東醫院。在探視結束後，卓榮泰表示，發生這麼重大不幸事件，讓這麼多小朋友跟無辜的大人受到非常大的驚嚇跟傷害，甚至生命損失，感謝新北市長侯友宜第一時間代表政府到醫院探視所有家屬。

卓榮泰說，今天晚上還有立委蘇巧慧一起到這裡，大家都是為人父，看到小孩只是去上學，守規矩過馬路竟然發生這樣事情，內心激動難以形容，只能盡力安慰年輕爸媽們，請所有醫院跟醫療人員用最好醫療方式跟照顧，讓小朋友跟受傷民眾迅速恢復身體狀況。

卓榮泰強調，要把肇事原因調查出來，讓家屬跟社會了解，安全體系當中還有不盡如意地方，還是安全體系之外要加強更多安全照顧，才能避免這樣事情發生，至於受傷小朋友們、學生甚至老師，往後心理健康支持也要請教育單位跟醫療單位，中央跟市府合力讓受到驚嚇師生近快恢復平靜。

卓榮泰說，今天下午跟總統賴清德在開會，聽到這麼大的事情，就馬上結束會議，賴清德也到土城醫院去，後續還要做一些安全上的檢討，感謝所有醫療照顧，讓家屬這時候可以稍稍寬心，他知道很難，只能做到這部分，但感謝大家。